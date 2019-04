Política light boliviana

Richard Arispe Carrasco

Faltan 6 meses para las elecciones generales y ninguno de los candidatos de la oposición quiere referirse a los temas transversales e importantes el país.

Estamos divagando y distrayendo al electorado con la agenda que quiere el gobierno nacional y nos siguen marcando los temas de discusión. Porcentajes de crecimiento, aumentos salariales, dobles aguinaldos, si somos pro yanquis o no, corrupción policial, más cifras sobre narcotráfico, nacionalización de más autos chutos, magistrados golpeadores, uso de transgénicos, seguro universal fantasma, Etc.

Hasta el momento no podemos encontrar candidato opositor serio que diga con claridad que medidas adoptará en caso de llegar a Palacio Quemado en enero.

Bolivia está sufriendo de muchos males gracias a las políticas permisivas del proceso de cambio, las que no cambiarán o se acentuarán en caso que Evo se emperne en la Casa del Pueblo y no quiera soltar la pelota y el helicóptero.

La economía es uno de los principales problemas que debe atender el próximo gobierno.

Debemos los bolivianos saber si crecemos o no al 4.5%. Bolivia está endeudada o no. Qué se hará para generar empleo. Qué pasará con el invento de segundo aguinaldo masista. ¿Todos pagaremos impuestos o no? ¿Se restablecerá las relaciones con los Estados Unidos? Qué sucederá con los bonos. Qué ocurrirá con las pensiones y jubilaciones. ¿Habrá reformulación del presupuesto para los ministerios de Defensa, Gobierno y Comunicación? Qué ocurrirá con las empresas nacionalizadas deficitarias y parasitarias.

El narcotráfico sigue creciendo. Qué sucederá con la republiqueta llamada Chapare y con la coca excedentaria. Se continuará dejando en manos de los cocaleros la fiscalización de la producción. Qué pasará con los vuelos clandestinos. ¿Se pedirá ayuda internacional? A qué área productiva se llevará a los cocaleros. Se nacionalizará la producción y distribución de coca.

La corrupción está enraizada en las instituciones. Hay que comenzar despejando la duda sobre, ¿Somos o no iguales ante la ley? Qué pasos se darán para liberar la justicia. Cómo eliminar a los jueces y fiscales militantes. ¿Se seguirá eligiendo magistrados por voto? ¿Habrá independencia de poderes? Qué se hará para tener policías honestos. Qué sucederá con UNIPOL. ¿Se quitará el poncho rojo? ¿Se les dará un verdadero trabajo a las FF.AA?

Mientras los candidatos no hagan conocer sus programas de gobierno y quiénes serán los escogidos para aplicar esas políticas. Seguiremos siendo distraídos por temas coyunturales y accesorios. Los políticos bolivianos están acostumbrados a prometer y no cumplir. Continuamos con políticos tradicionales y obsoletos.

Quien dé respuestas claras sobre los temas esenciales del país, estará tomando el toro por las astas. Quien prometa castillos ilusiones y quimeras, seguirá siendo el político que no desea salirse del molde para evitar perder votos, sin importar que en el fondo, pierda el país.

