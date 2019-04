Revilla denuncia complot del MAS para tomar el Concejo y Alcaldía de La Paz

Tras la detención de Fabián Siñani, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, denunció que el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca tomar el control del Concejo Municipal —donde Soberanía y Libertad (Sol.bo) tiene mayoría— para desestabilizar su gestión desde ahí.

Las declaraciones surgen en medio del proceso que se sigue al concejal de Sol.bo, imputado por la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias por supuestamente favorecer a la empresa Tersa, a la que su esposa, Maricruz Medrano, prestó servicios profesionales.

“Hay una confabulación digitada desde la plaza Murillo contra la Alcaldía de La Paz para generar desestabilización. Primero tomándose el Concejo Municipal, dejando sin mayoría a Sol.bo, y después tomándose la Alcaldía”.

Según el Alcalde, la estrategia del MAS “para tomarse la Alcaldía” se basa en la manipulación de las autoridades judiciales.

La noche del martes, la jueza 3ª Anticorrupción en suplencia, Claudia Castro, dispuso la detención domiciliaria de Siñani, sin permiso de trabajo, previo el pago de una fianza de Bs 80.000. La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía ante el riesgo de que pueda influenciar en los testigos y copartícipes de los presuntos delitos que son investigados.

Al respecto, el concejal Jorge Silva (MAS) recordó que todo el problema que involucra a Siñani y a Medrano surge a partir del colapso del relleno sanitario de Alpacoma el 15 de enero y no “por obra y gracia o mano” de algún político del MAS.

“Ese desastre ha sido por obra y gracia del exdirector del Siremu Giovanni Jemio, quien no elevó un informe casi dos años sobre el problema. Se investigó por qué no elaboró este informe, pues era una forma de proteger (y era) porque en Tersa había estado trabajando la esposa de Siñani”.

La sindicación de Revilla se encuentra relacionada con la habilitación del suplente de ese legislador local.

“Lamentablemente, no tenemos suplentes y ese es un trámite que seguramente durará mucho tiempo (…) Por eso digo que todo está fríamente calculado, de manera que el próximo mes, que hay elecciones en el Concejo, seguramente Sol.bo pierda la mayoría que tiene. A eso tiene que estar atenta la comunidad, porque imagínense la inestabilidad que eso va a generar a partir del próximo mes al propio gobierno municipal y a la ciudad”.

Actualmente la bancada de Sol.bo está compuesta por siete concejales: Pedro Susz, Kathia Salazar, Fabián Siñani, Isaac Fernández, Andrea Cornejo, Beatriz Álvarez y Cecilia Chacón.

Esta última se excusó de la Comisión de Ética del Concejo que investiga a Siñani por el presunto favoritismo a la operadora del relleno de Alpacoma, luego de que la indagación se ampliara al trámite para el proyecto World Trade Center (WTC).

La Razón consultó al Alcalde si estaría presuponiendo que Chacón se alinearía con el MAS, y remarcó que quien debe responder es la legisladora.

En anteriores semanas, miembros de Sol.bo cuestionaron el accionar de Chacón y la relacionaron con el MAS.

El fiscal anticorrupción Ronald Chávez explicó que la detención domiciliaria sin horas de trabajo se sustenta en la imputación formal, en la que se establece que el sindicado no puso en conocimiento del Legislativo edil que su cónyuge era representante legal de la empresa Tersa S.A. y de Edwin Saavedra, quien firmó contratos con la municipalidad.

Revilla recordó que Chávez recibió el certificado de Fundempresa de que Medrano no es representante legal. “Ya que el MAS no ha ganado elecciones, está encontrando la manera, con estas argucias, estas mentiras, esta manipulación de las autoridades judiciales, de tomarse la Alcaldía de La Paz a partir de las afirmaciones del Ministerio Público que no se ajustan a los hechos”.

El Ministerio Público también dijo que cuenta con los elementos suficientes que demuestran que la esposa de Siñani solicitó por escrito documentación al Concejo (sobre el proyecto WTC), que fue respondida con nota suscrita por el presidente del Concejo, Pedro Susz, y el ahora imputado.

Sobre este punto, el Alcalde cuestionó que la Fiscalía utilice documentos usados en un trámite (cambio de uso de suelos de la Curva de Holguín), que no tiene nada que ver con el caso Tersa.

La Fiscalía anunció que citará la próxima semana al Alcalde para que preste sus declaraciones sobre el caso, y también a Medrano, entre otros.

La Razón / Guadalupe Tapia / La Paz