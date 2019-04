Rubén Costas y Carlos Mesa se acusan de no fortalecer la oposición

Campaña por elecciones generales en Bolivia.

Los candidatos presidenciables de Comunidad Ciudadana y Bolivia dice No son quienes hasta la fecha realizan campañas intensas en el país y el exterior. Mesa hablo de sus gastos, los demócratas no.

LOS CANDIDATOS CARLOS MESA DE COMUNIDAD CIUDADANA Y ÓSCAR ORTIZ DE BOLIVIA DICE NO, EN CAMPAÑA POLÍTICA.

El gobernador de Santa Cruz y líder de los Demócratas, Rubén Costas, acusó al candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa de rechazar una alianza en la oposición para hacer frente al binomio del partido oficialista. El expresidente aseguró que no se llegó a un acuerdo con esa organización política, pero no quiso revelar la causa del distanciamiento.

“No me digan ahora de unidad, cuando el que no quiso y no aceptó fue Carlos Mesa, cuando todos los candidatos, menos este susodicho, eran presidenciables (…) por qué tienen que hablarse de unidad cuando la rechazaron, nos señalaban que queríamos la vicepresidencia de la república, eso es una falacia”, dijo Costras en contacto con los medios de comunicación en Santa Cruz.

Ante ese cuestionamiento, Carlos Mesa indicó que no se concretó un acuerdo por diversas diferencias que no fueron develadas. Aunque manifestó que más adelante la unidad en la oposición se puede concretar, tomando en cuenta que está prevista una segunda vuelta entre los candidatos que tengan mayor votación en las elecciones generales del 20 de octubre.

LAS CANDIDATURAS

Carlos Mesa, durante un encuentro con los comerciantes de La Ramada en la ciudad de Santa Cruz señaló que están encaminados para ganar en las elecciones generales de octubre próximo. Aseguró que están en constante contacto con diferentes sectores sociales en todo el país.

Entre tanto, Costas destacó el apoyo que está obteniendo los candidatos por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez. A la vez resaltó el porcentaje de respaldo con el que empezó y ahora se encuentra con un 10 por ciento de aceptación por parte de la población.

“Tenemos un candidato que empezó con el 2 por ciento y ahora está avanzado al 10 por ciento y crece de forma sostenida. Eso se debe a que hay una estructura partidaria y una credibilidad”, destacó el opositor.

Sin embargo, la diputada por Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa aseguró que la candidatura de Ortiz está muy lejos de tener un respaldo a comparación de los dos principales frentes: el Movimiento Al Socialismo y Comunidad Ciudadana. Advirtió que el candidato por Bolivia Dice No tiene de aliado al MAS para restarle votación a Mesa.

La legisladora comparó la situación de Ortiz con la de Jorge Quiroga, cuando era candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), con su participación en los comicios electorales del 2014 logró restar al menos 8 diputados y 2 senadores a UD y eso permitió que el partido oficialista obtenga dos tercios en la Asamblea Legislativa.

“Eso es lo que quiere hacer hoy Óscar Ortiz con los Demócratas, pero no creo que lo logre porque Jorge Quiroga tenía una imagen a nivel nacional como expresidente, Ortiz no. Lo que va a lograr es un voto importante en Santa Cruz, pero además esta partido porque esta Gustavo Pedraza por Comunidad Ciudadana y Humberto peinado que va con Víctor Hugo Cárdenas”, argumentó.

LAS CAMPAÑAS

Mesa manifestó que el financiamiento de la campaña electoral de la alianza será solventado por él, en la medida de sus posibilidades, no solicitarán aportes a los militantes de Comunidad Ciudadana.

Advirtió que hay una diferencia en el uso de los recursos económicos por parte del presidente Evo Morales que realiza campaña con los recursos del Estado. La entrega de obras por el mandatario y las concentraciones del partido oficialista son transmitidos por los medios estatales.

Ortiz y Rodríguez están en constante campaña con diversos sectores del país, realizan encuentros con jóvenes y profesionales. Aún no indicaron cómo solventarán los gastos de la campaña electoral.

El artículo 69 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) establece que el financiamiento a las organizaciones políticas es mixto, que está constituido por los aportes privados con restricciones y el fortalecimiento público.

Además el artículo 70 señala que las organizaciones políticas podrán financiar sus actividades en procesos electorales con recursos provenientes del aporte de sus militantes, simpatizantes, invitados y miembros, colectas públicas, contribuciones, donaciones o subvenciones lícitas de fuentes privadas.

El Diario / La Paz