Salvatierra: El pueblo no olvida que fomentaron el separatismo en Bolivia

La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, dijo el martes, a 10 años del caso terrorismo, que el pueblo boliviano no olvida que grupos opositores radicales fomentaron acciones separatistas para dividir Bolivia y acabar con el Gobierno del presidente Evo Morales.

“En Santa Cruz se vivió un proceso violento, no nos olvidemos que patearon a los campesinos en las carreteras, que quemaron la sede de la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, que quemaron los puestos de los comerciantes, que escondieron armas en instalaciones de instituciones privadas. Hay una memoria colectiva al respecto, no piensen que porque ha pasado tanto tiempo el pueblo boliviano olvida, particularmente en Santa Cruz no lo hacemos”, dijo a los periodistas.

El 16 de abril de 2009, la Policía desbarató una célula terrorista organizada en Bolivia tras un operativo en el Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia.

Eduardo Rózsa Flores (húngaro-boliviano), Árpád Magyarosi (húngaro-rumano) y Michael Martin Dwyer (irlandés) murieron en el enfrentamiento; mientras que Mario Tadic (croata-boliviano) y Elöd Tóásó (húngaro) se declararon culpables.

Las investigaciones de ese caso revelaron que ese grupo irregular tenía como objetivo la fragmentación del territorio boliviano (entre occidente y oriente), el desarrollo de una guerra civil, generar escenarios de conflictividad para el derrocamiento del presidente Evo Morales y la intervención de una potencia extranjera.

Las pesquisas identificaron también a políticos y empresarios conservadores, como los financiadores de los pasajes, estadía en hoteles, compra de armas, explosivos, servicios de comunicación y dotación logística al grupo subversivo liderado por Rózsa Flores.

“Lo que nosotros reclamamos es la falta de celeridad en la justicia, el uso de chicanas jurídicas para tratar de dilatar los procesos, para tratar de hacernos perder la memoria”, agregó Salvatierra.

Por su parte, el senador del MAS, Milton Barón, demandó celeridad a la justicia ordinaria para castigar a los responsables de los movimientos separatistas e intento de golpe de Estado.

“Debiera haber mayor celeridad, por parte no solo del Ministerio Público sino también de la propia justicia ordinaria, en la perspectiva de concluir lo antes posible con estos procesos que no pueden quedar en la impunidad, porque ha habido en su momento gente que ha pretendido dividir Bolivia, que han actuado con actitudes claramente separatistas”, manifestó.

Fuente: Cadena A, ABI