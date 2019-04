Sánchez arremete contra el Representante de la FAO por criticar modelo de biocombustibles

La Paz, 17 abril (ANF).- El Gobierno no aceptó las observaciones que hiciera hace un día el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Bolivia, Theodor Friedrich al modelo de los biocombustibles al que calificó de fatal, y fue el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez quien se encargó de arremeter en contra del experto en agricultura de conservación.

“¡Fatal es lo que él ha dicho, desconocimiento total!. ¿Cómo puede hablar así una persona que no conoce nada de Bolivia?, cuando el representante de la FAO Brasil, el representante de la FAO América hace pocos meses ha felicitado al Gobierno boliviano por la introducción de biocombustibles”, respondió Sánchez a ANF luego de brindar su informe oral al legislativo, sobre la adenda al contrato de gas con Argentina.

Theodor Friedrich dijo el martes en instalaciones del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que la apuesta por los biocombustibles: “es una decisión fatal; no ayuda a la alimentación del país, no ayuda al medioambiente, no ayuda al cambio climático, es una decisión que realmente no creo que debería apostarse”, advirtió que ese modelo conlleva la degradación del medioambiente, una mayor afectación de las áreas forestales y más cambio climático.

