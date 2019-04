SOL inauguró su segunda campaña en Montero

El comité Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana (Sol) Seguridad, Orden y Libertad se trasladó hasta la ciudad de Montero para inaugurar su segunda casa de campaña, ubicada en el barrio “Pampa La Madre”.

En la inauguración participaron el presidente de la agrupación Luis Felipe Dorado, la vicepresidenta Laila Salomé, el sub Jefe Departamental y candidato a la alcaldía de Portachuelo Jimmy Hurtado y el candidato de Cotoca Lino Sinclair, además de la vecindad del barrio, quienes no dudaron en manifestarle su apoyo en las próximas elecciones sub nacionales.

Durante la inauguración el sub jefe Departamental Jimmy Hurtado, se comprometió a trabajar incansablemente para poder llegar a cada uno de los vecinos y explicarles el plan de gobierno que tiene (SOL), dejando en claro que su objetivo principal es contar con candidatos a alcaldes dentro de los 56 municipios y asambleístas departamentales en todas las provincias de Santa Cruz.

Por su parte el jefe departamental Luis Felipe Dorado, destaco que la agrupación tiene alrededor de diez años, que fue relanzada en Febrero, con una nueva ideología que consiste en un nuevo proyecto político de Poder, que participara en todas elecciones democráticas que haya en el país.

“Durante mi visita se ha podido observar que la plata la están invirtiendo en lugares que no requieren, como la construcción de canchas donde no hay habitantes, misma que se están deteriorando, también se puede observar lagunas de represas en época de lluvia, dejando mucho que desear la falta de un plan de desagüe fluvial de parte de la alcaldía y la misma gobernación, ocurriendo exactamente en Santa Cruz”, asimismo hemos visto el despilfarro económico de este Municipio” resalto Dorado.

Dorado descartó que este municipio cuente con un candidato a la alcaldía mismo que será elegido dentro de los mismos dirigentes de barrios, moto taxistas y gremiales, gente capacitada que trabaje en beneficio de su municipio, porque el elegido no será azul ni verde, porque los colores que simbolizan al partido son el blanco que significa transparencia y el naranja que significa la esperanza del pueblo.

Fuente: Prensa Agrupación SOL