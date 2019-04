Todos los ciudadanos a merced de fiscales y jueces que no respetan el estado de derecho. L…

Todos los ciudadanos a merced de fiscales y jueces que no respetan el estado de derecho. La prision preventiva no puede ser la regla. Investigar?, sÍ. Judicializar la política, amedrentar, perseguir, encarcelar a quienes piensan distinto? No. Ya es demasiado!





Fuente: Carlos D. Mesa Gisbert por Carlos D. Mesa Gisbert



Relacionado