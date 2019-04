Un símbolo de occidente

La catedral Notre Dame de París, es considerada el mayor símbolo de la civilización occidental, pues representa la resistencia del Cristianismo que, tras la caída del Imperio Romano, enfrentó durante mil años el asedio de las culturas orientales, especialmente de los musulmanes, expulsados del sur de España precisamente en 1492, un año clave para el mundo occidental. Con el incendio ocurrido el pasado lunes, surgieron sospechas de un supuesto acto intencional y aunque no fuera así, no hay duda que se trata de una catástrofe y de un hecho vergonzoso para esta parte del mundo, que al igual que en la Edad Media, se encuentra acechada por los mismos enemigos de la democracia, del derecho y por supuesto, del Cristianismo, tres de los grandes valores que dio a luz el occidente, que forman parte del patrimonio humano, pero que aún son resistidos por elementos que no sólo vienen de otras latitudes, sino que nos rodean en todos los ámbitos. El Gobierno francés ha prometido reconstruir la Catedral parisina, pero la cultura occidental necesita más que acero y cemento para evitar su decadencia.

Fuente: eldia.com.bo