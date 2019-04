UNICEF: Bolivia no presentó informes actualizados sobre derechos de la niñez

El Estado boliviano no realizó los informes actualizados respecto a la situación de los derechos de la niñez y adolescencia, que está comprometido a enviar de forma periódica al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, indicó Virginia Pérez, jefa del Programa de Protección de Niñez y Adolescencia de UNICEF Bolivia.

Pérez explicó que la falta de esos informes es un problema a la hora de generar un análisis preciso de la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.

“Uno de los problemas que tenemos, para saber cuál es la situación y tener un buen análisis, es que Bolivia no ha realizado ninguno de los informes que se comprometió a hacer cuando ratificó la Convención de los Derechos del Niño. El último que se envió fue en el 2009 y queda todavía pendiente el del 2015. Sería importante que el Gobierno realice estos informes y los mande al Comité de la Convención de los Derechos del Niño, para que podamos tener una visión muy ajustada a la realidad, sobre cuál es ahora mismo la situación de los derechos del niño en Bolivia”, manifestó en entrevista con ERBOL.

Bolivia ratificó en 1990 su adhesión a dicha Convención, en el cual todos los estados se comprometen a entregar informes periódicamente sobre las medidas que hayan adoptado. El último informe que entregó Bolivia al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas data de 2009 y debía presentar otros dos reportes actualizados hasta septiembre de 2015, pero –según la funcionaria de UNICEF- aquello no se ha cumplido.

Pérez señaló que el informe de 2009 obviamente tiene datos desactualizados. Sostuvo que tener un informe nuevo ayudaría mucho para saber qué derechos de los niños no están siendo respetados, dónde se deberían enfocar los esfuerzos e inversión, y en qué se debe reforzar la normativa.

También mencionó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no ha publicado el último estudio que realizó en 2016 respecto al trabajo infantil. Explicó que en 2018 sólo se publicó una nota en la cual se señala que unos 739 mil niños, niñas y adolescentes realizaban alguna actividad laboral, pero no se dio a conocer la metodología usada, por lo cual no se puede hacer un análisis más profundo de los datos.

Los avances

A pesar de la ausencia de datos actualizados, la jefa del Programa de Protección de Niñez y Adolescencia de UNICEF Bolivia resaltó que hubo avances en el país en esta materia,

Destacó que en 2014 se promulgó el Código Niño, Niña, Adolescente, que ha representado un “gran avance” en la protección de la niñez.

Señaló que existe mejoras en el tema de abandono, lo cual se evidencia en la disminución de niños que viven en centros de acogida. Por ejemplo, señaló que en Cochabamba la cantidad de niños habitando en esos hogares bajó de 2.500 en 2014 a 1.900; y que en La Paz esa cifra bajó de unos 2.000 a 900.

Pérez explicó que también hubo reducción en cantidad de niños que viven en las cárceles. “Aunque todavía quedan menores que acompañan a sus padres viviendo en privación de libertad, es por supuesto una situación preocupante, pero se están haciendo esfuerzos para que ningún niño niña o adolescente tenga que vivir privado de libertad”, agregó.

Destacó que la UNICEF coopera en Bolivia con la implementación del Código Niño, Niña, Adolescente, contribuyendo técnicamente para desarrollar normativa, así como fortalecer capacidades de los actores que brindan los servicios de protección.

Erbol / La Paz