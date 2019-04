Vice sobre la carta de opositores a Trump: “me da rabia”

El vicepresidente Álvaro García Linera manifestó este martes que está molesto y le causa rabia la carta que enviaron opositores a Donald Trump, con el objetivodel que el presidente de Estados Unidos interceda para evitar la repostulación de Evo Morales.

El segundo mandatario hizo esa declaración durante la entrega de una unidad educativa en El Alto, con la presencia de niños escolares.

“Estoy un poco molesto, no con ustedes, sino con unos políticos (…) ¿Qué han hecho esos políticos? Han mandado una carta a Estados Unidos, a un país extranjero para pedirles que se entrometan en nuestro país”, dijo García.

Para García, en esa carta los opositores quieren decirle a Trump “ven a Bolivia a abusar, ven a Bolivia a pisotear a Bolivia”.

“Me da rabia, uno respeta el pensamiento de cualquier persona, pero en primer lugar está nuestra soberanía como patria, esa soberanía que está siendo pisoteada por algunos políticos”, sostuvo.

Pidió a los escolares que nunca permitan algo similar. “Son bolivianos, no son norteamericanos, no son peruanos, no son chilenos, no son uruguayos, son bolivianos y a Bolivia se respeta”, manifestó.

“Nunca permitan que un poder extranjero venga pisotear, venga a maltratar”, agregó.

Erbol / La Paz