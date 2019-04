Villegas: “Estos jugadores son el futuro a mediano plazo”

“Creo que estos jugadores son el futuro del fútbol boliviano a mediano plazo, ojalá sea a corto, pero si han sido elegidos es porque tienen condiciones y creemos que pueden aportarnos muchísimo de su capacidad”, sostuvo ayer el técnico de la selección nacional, Eduardo Villegas. En la víspera, el cochabambino, junto a su cuerpo técnico, concluyó con su labor al mando del seleccionado sub-23 que trabajó durante tres jornadas en Cochabamba.

Villegas señaló que está “conforme” con la labor que se realizó y ayer terminó su trabajo con un amistoso ante Arauco Prado que finalizó a favor de la Verde por 5-1.

“Consideramos que hay un buen elemento y un buen material, siempre digo que hay materia prima y talento en el fútbol boliviano. Nos deja muy conformes la primera etapa de trabajo, que la vamos a estar repitiendo durante este año. En el siguiente mes no sé si vamos a estar acá, en Cochabamba, o en otro departamento”, apuntó.

Una vez que concluya la Copa América Brasil 2019, el trabajo con esta selección continuará, tomando en cuenta que se debe preparar para el torneo preolímpico.

Entre las observaciones que hizo Villegas, apuntó a los aspectos de formación de los jugadores, siendo que aún es un inconveniente que se tiene, empero señaló que trabajarán para dar una mejor técnica y táctica.

Coordinar con las menores

Sobre la reunión que tuvo con el cuerpo técnico de las selecciones menores, Villegas calificó la misma como “cordial y abierta”, por lo que esperan que exista mayor acercamiento para coordinar el trabajo de todas las selecciones nacionales.

“Cuando nosotros llegamos a la Federación, ellos ya estaban contratados y llegamos en una etapa también complicada porque tenemos que reconocer que este cuerpo técnico venía por recomendación del que estaba de manera interina, y obviamente que podría generar algunas susceptibilidades; pero nosotros somos amplios, no nos gusta conflictuar, nos gusta trabajar. Vamos a trabajar con ellos”, dijo.

Finalmente, Villegas aseguró que supervisarán la labor de las selecciones menores, al igual que a las otras categorías como el fútbol femenino, fútbol playa y fútbol de salón.

VILLEGAS ANALIZARÁ OTRA CONVOCATORIA

El técnico de la Verde, Eduardo Villegas, señaló que, en caso de que se dé una nueva negativa de parte de los clubes de ceder a sus jugadores, analizará esta situación dejando abierta la posibilidad de no llamar a algunos futbolistas. “Si sigue sucediendo, es mejor no complicarme y no convocarlos, lamentando la calidad de esos jugadores”, dijo.