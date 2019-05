Activista que increpó a Mesa dice que no se arrepiente

Pero se disculpa

El activista político Richard Rojas Jiménez, quien increpó a gritos el pasado viernes a Carlos Mesa, manifestó que no se arrepiente del incidente suscitado con el candidato de Comunidad Ciudadana pero le pide disculpas por la sensación generada.

El episodio ocurrió en Santa Cruz, cuando Mesa salía de la reunión en el Comité Cívico. El activista increpó al candidato para exigirle que haya unidad de la oposición, pero su actitud fue calificada como agresiva por parte de Comunidad Ciudadana.

“Yo en ningún momento estoy arrepentido. Lo volvería a hacer, quizá no con esa reacción”, aseveró Rojas en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

Sin embargo, aclaró que pide disculpas a Mesa por la sensación que pudiera haber generado en el político.

“Las disculpas que le pido al señor Mesa es por la sensación. Cuando vi uno de los vídeos, noto en el señor Mesa una sensación como de pánico, esa sensación es la que me causó pena, porque lo vi como una persona de la tercera edad y no me gustaría que yo a esa edad pasara por eso”, manifestó.

No obstante, el activista recalcó que “en ningún caso” esta arrepentido de nada.

Explicó que su reacción fue producida por las propias palabras del candidato, porque ese momento consideraba que le había mentido cuando le preguntó so habría unidad de la oposición.

“Mi reacción es la reacción de una persona que le están mintiendo en la cara”, dijo.

Para el activista, el candidato debería haber respondido que no se habló de ese tema de la unidad.

Rojas contó que durante la reunión en el Comité Cívico les pidió a todos los candidatos, uno por uno, que se unan todos solo con el objetivo de un gobierno de transición que se quede 12 meses y que tras sanear el padrón y materializar la independencia de poderes convoque a elecciones.

“Una unidad no solo es posible sino prioritaria”, sostuvo Rojas.

