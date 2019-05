Alcalde de Reyes: Supe de la avioneta con droga por las redes y despedí a Roca

La incautación de una narcoavioneta en Paraguay, cuyo propietario es un boliviano, causó un escándalo en Reyes, Beni, luego de que se lo vinculara con la Alcaldía.

José Roca, el burgomaestre de esta población, confirmó que Humberto Jesús Roca era funcionario y que se lo despidió una vez que conoció el caso por las redes sociales. Asimismo, negó que sea su familiar, dijo que el apellido es una coincidencia.

¿Cuál es la actual situación de Humberto Jesús Roca?

He emitido un memorando de cese de funciones que lo hemos hecho el mismo lunes en horas de la tarde. El documento de despido tiene fecha del 20 de mayo de 2019, apenas nos enteramos por las redes sociales.

¿Cómo es que la primera autoridad de Reyes toma la decisión de despedirlo sólo por enterarse del caso a través de las redes?

Es que me mandaron un video, mediante ese video de WhatsApp vi directamente que su nombre estaba involucrado, y al ser una denuncia de narcotráfico, directamente hemos tomado esos recaudos, porque aquí todo el mundo sabía que se trataba de esa persona.

¿Usted habló con Roca después de conocer la noticia?

No, ya no hablé directamente con él. Yo estuve con el celular apagado casi hasta las 18:00 del domingo, compartiendo con los mototaxistas de mi pueblo. El lunes estuve en otra actividad y en la tarde es que tomamos la decisión de echarlo a este señor.

¿No se comunicó con él para pedirle explicaciones?

No, nada, porque cuando yo llegué en la tarde, el jefe de personal me presentó un documento en el que Roca había pedido una licencia, le solicita a él, ni siquiera a mí. Le pide hacer uso de su licencia por una semana. Cuando llegué yo ya no lo vi.

En Reyes aseguran que ambos son primos, ¿qué tipo de parentesco tienen?

No es mi pariente ni de primer ni de segundo ni de tercer grado. Eso quiero que sepan. El apellido es pura coincidencia.

¿Qué lazo lo une a Roca?

En honor a la verdad es mi amigo, tenemos una relación muy estrecha de amistad de hace muchos años. Una relación familiar, su padre era muy amigo de mi padre. Él es mayor que yo. Todos en el pueblo nos decimos “pariente”.

¿Cómo es que siendo tan amigo suyo, usted no conozca que Roca era dueño de la avioneta?

Cómo voy a saber eso, yo no sabía nada. Él ganaba un sueldo de 6.000 bolivianos, más o menos, porque trabajaba hace muchos años aquí, recibe bonos. Cómo yo voy a saber que con ese sueldo él directamente pueda comprar una avioneta que cuesta mucha plata. Ese es un acto personal de él, si compra, si vende, él tiene que responder ante la justicia.

¿Usted viajó con él a Estados Unidos?

Sí, efectivamente, viajamos juntos a Miami. Esto quiero que se sepa, yo pagué el pasaje de él, me costó 278 dólares cada uno.

¿Fue un viaje de placer?

No, qué va a ser de placer, viajamos a hacer compras, para conocer Miami. Lo invité yo, llegamos a la casa de la prima de mi esposa y ella es quien nos transportaba por toda la ciudad.

Entonces la relación de amistad es muy estrecha para que usted haya pagado el pasaje de un funcionario.

Como le digo, tenemos esa amistad de años.

¿Qué sabe ahora de él? ¿Dónde se encuentra?

No sé nada, pero seguramente ya debe estar tomando sus recaudos. Él ya es mayor de edad para saber las consecuencias.

¿Tiene algún familiar que trabaja en la Alcaldía de Reyes?

Sí, sólo un primo hermano.

¿Sólo él?

Sí, sólo él como mi familiar.

HOJA DE VIDA

Profesión. Es abogado, salió profesional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

Trabajo. Roca es alcalde de Reyes desde el 10 de enero de 2005.

Política. El alcalde es uno de los pocos opositores en Beni. Pertenece al MNR.

Página Siete / Daniela Romero / La Paz