Almagro: No hay ningún fallo que pueda impedir la repostulación de Evo

Después de la polémica que causó su apoyo a la repostulación de Evo Morales, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se refirió nuevamente al tema y aseguró que no hay ningún fallo que impida la tercera postulación continua del Mandatario como candidato para las elecciones generales del 20 de octubre.

En una entrevista con Infobae, el diplomático uruguayo habló sobre las declaraciones que realizó en Bolivia el pasado viernes cuando dijo que no permitir que Morales participe de los siguientes comicios sería «discriminatorio».

El periodista le recordó su opinión expresada en 2017 cuando dijo que Morales debía respetar el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 cuando ganó la opción No a la consulta de su repostulación y le preguntó por qué cambió de posición cuando se reunió con el Mandatario boliviano.

«No cambié. Sigo pensando lo mismo. Si hoy me preguntan de nuevo: ‘¿La reelección es un derecho humano?’, yo sigo pensando, como secretario general de la OEA, que la reelección no es un derecho humano. Por lo tanto tendría la misma posición respecto al 21F (…) Ahora bien, lo que se tendría que haber evitado en ese tiempo no se evitó y hoy hay un fallo de la Suprema Corte boliviana que declara la posibilidad de una reelección del presidente Evo Morales como un derecho humano y por lo tanto lo habilita para presentarse. Nosotros no tenemos ningún elemento para oponernos a una decisión de la Corte Suprema boliviana», dijo.

Agregó que ni la OEA ni el sistema jurídico boliviano tendrían manera de desconocer un fallo de esa magnitud

«Tendrían que recurrir a la Justicia del sistema interamericano, esto es la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tener por lo menos un fallo, tener un dictamen al respecto. Yo no tengo hoy ni un fallo de la Corte Interamericana ni un dictamen de la Corte Interamericana que vaya contra eso. No tengo ninguna votación del Consejo Permanente que vaya contra eso. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que en ningún caso ni la Corte, ni la Comisión, ni el Consejo Permanente se han opuesto. Por ejemplo, ninguno ha declarado ilegítimo el segundo mandato de Oscar Arias. Ninguno ha declarado ilegítimo el segundo mandato de Juan Orlando Hernández. Ninguno ha declarado ilegítimo el tercer mandato de Daniel Ortega. Entonces, me están pidiendo que aplique un doble estándar en el sistema interamericano. Y el sistema interamericano no puede tener dobles estándares. Yo no puedo decir lo que valió para ellos no vale para Evo Morales. ¿Mañana hay un fallo de la Corte Interamericana? Yo soy el primero en acatarlo y estoy obligado por ese fallo. Pero hasta tanto no lo haya, o no haya una votación del Consejo Permanente al respecto, entonces definitivamente mi deber hasta ahora es acatar la decisión de la Corte Suprema boliviana», sostuvo.

Almagro también fue consultado sobre su posición sobre la crisis política de Venezuela y Nicolás Maduro, sobre los cuales, el secretario general de la OEA siempre tuvo una visión crítica y el por qué parece aprobar que Morales sea reelegido una y otra vez.

«No podemos comparar en ningún caso a Nicolás Maduro con Evo Morales. Y una comparación así, plano a plano de los dos, no es justa ni es apropiada. Yo en estos días estuve en Bolivia y a partir de mi visita a Bolivia empecé a recibir tres clases de ataque. Uno, que yo hacía esto por mi reelección, lo cual es un disparate sublime, o sea es probablemente la cuestión más ridícula que he escuchado en todo este año que llevo como secretario general, porque definitivamente esto afectaba directamente mis apoyos y mi posibilidad de reelección. Segundo, en la visita al Chapare, las comunidades locales me reciben en la comunidad con guirnaldas que, siguiendo sus ritos ancestrales, eran hechas con ramas de coca», sostuvo.

