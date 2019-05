Impactos: 7

ANDREA HERRERA NOS CUENTA LA EXPERIENCIA DE SER MAMÁ POR SEGUNDA VEZ EN NUESTRO EDITORIAL DE MAYO.

DISFRUTANDO ESTA ETAPA

“Un embarazo siempre es mágico, es una etapa hermosa y he tenido la bendición de disfrutarlo sin ninguna complicación, nunca he sentido náuseas y antojos tuve muy pocos. Siempre he sido ‘deseona’, así que no hay mucha diferencia cuando estoy embarazada”. “Mis dos embarazos han sido muy tranquilos, me han permitido seguir con mis actividades normales y sobre todo en este, he trabajado muchísimo.

¡No he parado, ni descansado nada! Lo único que me ha molestado un poco es que Arielle es muy inquieta y desde los cinco meses se mueve mucho. Ahora que ya estoy de ocho meses, me cuesta dormir por los movimientos que hace”

LO BELLO Y LO DIFÍCIL DE SER MAMÁ

“Todo es bello, hasta lo difícil, por supuesto que es agotador trabajar y dedicarles tiempo de calidad, pero tiene sus recompensas invaluables. Estar pendiente de sus tareas, enseñarles a ser buenas personas, educados y respetuosos es un reto de todos los días. Me gusta estar presente en la vida de mi hijo (Stefano), y él me acompaña al trabajo desde muy chico, nunca tuve niñera con él, por eso nos acostumbramos tanto a estar juntos y somos inseparables”.

ESPERANDO A SU HERMANITA

“Stefano tiene siete años y está súper emocionado y ansioso por la llegada de su hermanita. Por años me venía pidiendo que le dé un hermano o hermana y ahora su sueño se ha cumplido. Él cuenta los días para su llegada”, nos dice Andrea, feliz de darle una hermanita a su primer hijo.

ARIELLE, EL NOMBRE ELEGIDO

“Siempre soñé con tener una mujercita y nos costó mucho decidir el nombre. El papá (Harold Méndez), quería que se llame Andrea, decía que quería tener dos Andreitas en su vida, pero a mí no me gusta repetir los nombres y siempre me gustó Arielle, no fue fácil convencer al papi, ¡Pero lo logré! Hicimos un pacto y si tenemos un hombrecito, él elegirá el nombre”.

Fuente: Revista Cool