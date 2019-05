Aprehenden a dos personas que asaltaron una tienda en el centro potosino

Los dos presuntos asaltantes a la tienda de venta de pañales fueron aprehendidos ayer por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y presentados como autores del ilícito de robo agravado.

En conferencia de prensa, el comandante departamental de la Policía, Williams Villa, y el director de la fuerza anticrimen, Víctor Hugo Cornejo, informaron que el hecho fue esclarecido en menos de 24 horas.

El robo agravado se suscitó a las 19:30 del 29 de mayo en la tienda de venta de pañales que está ubicada en la plaza Suipacha, pleno centro de la ciudad de Potosí.

Los dos hombres, uno extrabajador de ese negocio, irrumpieron violentamente en la tienda y ordenaron a la vendedora poner todo el dinero dentro de una bolsa plástica.

Según la víctima, uno de ellos portaba supuestamente un arma en una de las manos, oculto en la manga.

Según el director de la Felcc, el botín que se llevaron fue de 3.000 Bolivianos.

«No ve veas la cara o te tiraré un plumazo». Así amenazó a la empleada uno de los delincuentes al momento de huir del negocio. Posteriormente, la víctima llamó a la Policía y describió cómo era el hombre que perpetró el asalto.

La empleada declaró a los policías que era el extrabajador quien asaltó la tienda junto a otro ciudadano que desconocía su nombre.

La amenaza

«Le haces conocer a Ever Rodríguez que me pague todo lo que me debe, que si no me paga las consecuencias la sufrirán su esposa e hijos». Esas fueron las palabras que uno de los delincuentes refirió a la empleada que estaba en el negocio. «Luego se activó los operativos y se aprehendió a los dos sujetos y fueron remitidos a la Fiscalía», informó el director de la fuerza anticrimen, Víctor Hugo Cornejo, al momento de presentar a la prensa a los delincuentes.

Fuente: Cadena A, El Potosí