Apuntan a aliados de Óscar Ortiz por el ataque a Carlos Mesa

Aliados de Oscar Ortiz atacaron a Carlos Mesa

El expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa fue agredido ayer en Santa Cruz, por un grupo de personas aliadas del candidato de Bolivia dice No, Oscar Ortiz, luego de que éste responsabilizara a Mesa un día antes, de ser el culpable de que la oposición no pueda unirse para enfrentar la candidatura «ilegítima» de Evo Morales.

Violencia y agresiones

El expresidente Mesa afirmó que “la agresividad sale sobrando, el activismo sin argumentos y sin ideas no es bueno”. Varias empresas de encuestas, sitúan a Mesa en segundo lugar de preferencia y después está Ortiz que no alcanza los dos dígitos

MOMENTOS EN QUE UN GRUPO DE PERSONAS RODEÓ A CARLOS MESA EN MEDIO DE GRITOS Y EMPUJONES. DE FRENTE, EL ACTIVISTA RICHARD ROJAS, IDENTIFICADO COMO ALIADO DE ORTIZ.

El expresidente y candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa fue agredido por un grupo de personas aliadas del candidato de Bolivia dice No, el senador demócrata, Oscar Ortiz, luego de que éste responsabilizara a Mesa un día antes, de ser el culpable de que la oposición no pueda unirse para enfrentar la candidatura observada de Evo Morales.

Ayer, al salir de la reunión convocada por los representantes de los comités cívicos del país, en Santa Cruz de la Sierra, Mesa, fue rodeado por un grupo de personas que se mezclaron con los camarógrafos, fotógrafos y periodistas que esperaban al exmandatario afuera de la sede del Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Entre empujones e insultos, Mesa ingresó a su carro pero el auto fue rodeado por el grupo de personas que le gritaron “cobarde”, “vendido”, “sinvergüenza”, “fuera de Bolivia” y “unidad o dictadura”.

Segundos después, el candidato a la Presidencia se bajó del auto para conversar con el grupo que portaba banderas del 21F y entre gritos en su contra, trató de explicar que la propuesta de los cívicos de unir a la oposición se estaba redactando en la reunión de los mismos, sin embargo, uno de ellos identificado como Richard Rojas Jimenez, le increpó exigiéndole de forma reiterada, respuestas a sus preguntas solo con un “si” o con un “no”.

Tras el hecho, activistas del 21F que pidieron mantener sus nombres en reserva, informaron a este medio que el grupo de personas que agredió a Mesa, son aliados del candidato demócrata Oscar Ortiz quien en los últimos días increpó al candidato de Comunidad Ciudadana y le culpó por la división de los opositores. Esa línea discursiva fue replicada por varios políticos del partido de Rubén Costas.

Cristian Tejada, líder de Generación 21 (G21) es uno de los activistas que aseguró que el grupo que agredió a Mesa y Richard Rojas son aliados políticos de Oscar Ortiz.

Asimismo Juventudes del FRI a través de sus redes sociales, aseguraron que “Richard Rojas Jimenez, una de las persona que ‘increpó’ a Mesa pertenece al partido ‘Gran Alianza Nacional por Bolivia GANA, Santa Cruz, aliado de Oscar Ortiz – Bolivia dice No”.

También el grupo de activistas Ama Sua Bolivia, aseguró que “Las personas que agredieron a Carlos Mesa no representan a las plataformas cruceñas, son gente que apoyan a un partido político. El principal agresor se llama Richard Rojas y ha sido expulsado de todas las plataformas donde formó parte y ahora apoya a Oscar Ortiz”.

DEMÓCRATAS

En tanto, el dirigente político del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Vladimir Peña, que promueve la candidatura de Oscar Ortiz también acusó al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, como el responsable de la falta de unidad en torno a un solo frente opositor, para encarar las elecciones generales de octubre.

“Nosotros tenemos la moral suficiente y la conciencia tranquila para decir que hicimos todos los esfuerzos para que haya unidad cuando se podía construir la unidad, creo que a estas alturas ha quedado claro quiénes impidieron la unidad, creo que hay un mayor responsable, cuando se le pedía sentido de la responsabilidad política y patriótica al señor Carlos Mesa, no la tuvo”, dijo a los periodistas.

Días atrás, Oscar Ortiz, también se refirió a Mesa: “Habría que hablar si puede ser oposición quien no estuvo nunca antes en la oposición, y además estuvo colaborando con el gobierno en distintos cargos”.

CARLOS MESA

Tras el episodio, Mesa a través de un video que publicó en sus redes sociales señaló que se trató de “un pequeñísimo grupo de activistas muy agresivo, basado en el grito, en la intolerancia, en el insulto, en la falta de argumentos”.

Manifestó que intentó hablar con serenidad, pero no tuvo respuesta positiva. “La agresividad sale sobrando, el activismo sin argumentos y sin ideas no es bueno. No es la manera de acercarse a un candidato para debatir nada. El debate tiene que ser abierto, respetuoso pero sobretodo con ideas”, reflexionó.

En varias empresas especializadas en encuestas electorales, sitúan a Carlos Mesa como segundo en la preferencia de la ciudadanía, en primer lugar sitúan a Evo Morales pero en un rango de menos de 34 por ciento y muy por debajo está Ortiz que no logra ni el 10 por ciento.

Según Infobae. “la consulta de la revista Poder y Placer, a través de Captura Consulting, coloca a Evo Morales con un 33,4 por ciento y a Mesa con un 21,9 por ciento. Otra investigación no publicada por una encuestadora boliviana también confiable, y a la que accedió Infobae, ubica a Evo Morales primero con una preferencia del 34 por ciento y a Mesa segundo, con un 25 por ciento. Oscar Ortiz está tercero, con un 8 por ciento, y los indecisos llegan a un 19 por ciento”.

