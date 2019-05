Bolsas plásticas: impulsan ley para gradual eliminación

Un proyecto de ley, que será tratado en la Asamblea Legislativa, plantea la reducción gradual y progresiva de bolsas plásticas en todo el territorio nacional, con el objetivo de minimizar su impacto en el medioambiente.

El texto, propuesto por la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia (UPAB), ya fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores y esta semana será analizado por el pleno. Posteriormente, debe pasar a la Cámara Baja para su análisis antes de su promulgación.

Con el planteamiento se apunta a que en el segundo año de vigencia de la ley, los establecimientos solo podrán dotar bolsas biodegradables. En un plazo de 10 años todos los sacos de polietileno deberán ser reemplazados por elementos reutilizables o ecológicos.

Excepción. No obstante, habrá excepciones, pues la norma no se aplicará a bolsas destinadas a los ámbitos de asepsia e inocuidad. Por ejemplo, el almacenamiento temporal de residuos bioinfecciosos y otros en los que no resulte factible la utilización de un sustituto degradable o biodegradable.

Para lograr una reducción gradual, el proyecto normativo prevé que los productores de estos envases deberán implementar progresivamente el uso de materias primas biodegradables y oxodegradables conforme a una futura reglamentación específica.

Los nuevos elementos reutilizables deberán ser elaborados con un mínimo de 20% de material reciclado a partir del primer año de vigencia de la normativa.

Plantea también escalas para la prohibición de bolsas plásticas en establecimientos comerciales. Desde su promulgación, los negocios no podrán entregar más de dos sacos a cada cliente y deberán ofrecer alternativas para llevar los productos o la venta dispositivos reutilizables o ecológicos.

A partir del segundo año de vigencia, los centros comerciales solamente podrán dotar o entregar elementos biodegradables u oxodegradables.

Según el planteamiento, las infracciones emergentes por incumplimiento podrán ser: amonestaciones, multas o sanciones pecuniarias e inclusive suspensión temporal de licencias.

El proyecto propone prohibir la utilización de sacos plásticos para la confección o fabricación de cualquier tipo de material publicitario que pueda ser entregado al público.

Los ministerios de Medio Ambiente y Agua; de Comunicación; y de Educación, y las Entidades Territoriales Autónomas deberán diseñar y aplicar campañas de difusión y toma de conciencia sobre el peligro del uso de bolsas plásticas.

Bolivia usa 11 MM de bolsas al día

En Bolivia se consumen 11,2 millones de bolsas plásticas al día, de acuerdo con información sistematizada por la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia (UPAB), con base en datos de organizaciones ambientales.

En un país con más de 11 millones de personas, al año se usan 4.100 millones de sacos, sin contar los envases de alimentos.

Diversas iniciativas se asumieron en el país de manera aislada para reducir el uso de bolsas plásticas. Sin embargo, no existe una ley que regule este ámbito.

La Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), ejemplifica que una familia que usa anualmente 365 bolsas de plástico en la compra de pan aporta en gran medida en la generación de residuos contaminantes. Esto implica que 300.000 familias utilizarían 100 millones de sacos cada año.

La Razón / José Luis Columba / La Paz