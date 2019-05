Caluroso recibimiento a la selección boliviana en Nantes

La delegación llegó a Nantes a las 23:00 (hora local) y fue saludada por una veintena de residentes bolivianos que radican en la ciudad francesa. Su primera práctica será liviana

Gery Zurita Mustafá – Nantes

Cerca de las 23:00 (hora local) y 5:00 (hb), la selección boliviana llegó a Nantes (Francia), ciudad en la que se enfrentará a la campeona del mundo el domingo (15:00 hb) en el Stade de la Beaujoire. Su recibimiento fue especial porque llegaron una veintena de compatriotas que residen en la ciudad francesa.

“Bo, bo, bo, li, li, li, via, via, via. ¡Viva Bolivia!”, fue el cántico que escucharon los 27 jugadores que eligió Eduardo Villegas para afrontar el partido de preparación ante la selección gala. “Vamos a apoyar a la selección boliviana pase lo que pase”, dijo el boliviano Bladimir Conde.

Fuente: diez.bo