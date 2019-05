Cárdenas dice que las armas deben llegar a mujeres mayores y capacitadas; ‘no a cualquier loca’

El candidato a la Presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, ratificó su planteamiento de autorización de uso de armas para las mujeres, aunque esta vez precisó que deberían llegar únicamente a mayores de edad y previa preparación y “no a cualquier loca”.

Durante un encuentro con sus militantes, explicó que su propuesta para enfrentar la violencia contra las mujeres no promueve la entrega de armamento sin ningún tipo de discriminación, sino cumpliendo algunos requisitos, como la mayoría de edad, la estabilidad emocional y la capacitación en el uso de estos equipos.

“Autoricemos (el uso de armas) a las mujeres –ésta era la sugerencia— mayores de edad, no es a cualquier mujer, que tenga las facultades mentales normales, no que sea cualquier loca que discute ahí con otra señora y después ¡bam! ¡bam! le va a meter bala, no, no; tiene que tener las facultades mentales normales; y además, previa capacitación en el uso de armas”, afirmó.

Dijo que en varias ciudades del país ya hay mujeres que usan armas con autorización policial para su seguridad y que ello funciona como un elemento disuasivo para evitar ataques.

“Que se le de armas para que defienda su vida, la de sus hijos y la de su familia. Y además sepa el uso letal y el uso no letal del arma ¿Qué quiere decir eso? El arma no siempre es para matar, el arma puede servir para herir o simplemente para asustar”, argumentó.

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz