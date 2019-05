China impacta al mundo con su red 5G

Hernán Enriquez Maidana

La guerra más importante de la historia, la nueva revolución de la humanidad

Hoy en día escuchamos hablar de redes 3G, 4G y últimamente muy seguido de la red 5G. Además, con el último anuncio de veto del presidente Donald Trump a la segunda empresa con más ventas de equipos móviles y líder indiscutible en tecnologías 5G en el mundo HUAWEI, es que muchos nos preguntamos ¿de qué se trata realmente todo esto?

Descrita de una manera resumida se podría decir que la red 5G se trata de una red móvil de quinta generación de tecnología celular que promete mejorar enormemente la velocidad, cobertura y capacidad de respuesta de las redes inalámbricas. Imagínate poder descargar una película de 10 Gigas en solo 3 segundos o poder ver 400 películas al mismo tiempo en calidad 8K al mismo tiempo, además que la latencia ósea el tiempo de respuesta de un extremo al otro será de hasta 1 milisegundo 400 veces más rápido que un abrir y cerrar de ojos, permitirá automóviles moverse libremente sin la necesidad de un conductor reduciendo así los accidentes de tránsito, hospitales con cirugías hechas por robots a distancia, fábricas automatizadas, edificios y ciudades inteligentes incluso la delincuencia podrá ser controlada con esta tecnología. Se entiende por generación cada una de las etapas que ha ido viviendo la telefonía móvil desde su aparición, cada generación con sus prestaciones específicas propias.

Inicialmente se contaba con la generación 1G analógica el cual solo permitía realizar llamadas entrantes y salientes. En una segunda instancia surgió la generación 2G la cual permitía la interacción mediante texto “los ya casi extintos SMS”. En una tercera instancia surgió la generación 3G la cual vino acompañada con acceso a Internet móvil y, por último la generación que Bolivia está recién implementando sus servicios la generación 4G la cual trajo la banda ancha móvil que contrajo consigo el video streaming o realidad virtual en los dispositivos móviles.

Entonces, estaríamos hablando de una tecnología 5G que estaría destinada a apoyar cada aspecto de nuestras vidas no obstante por detrás existe una gran responsabilidad respecto a las empresas que lideran estos mercados que hoy en día están liderados por USA y China. Por lo tanto, el que posea el control de la red 5G indirectamente estaría liderando la guerra más importante de nuestra historia, con una nueva revolución de la humanidad donde todo y todos estaremos controlados por la magia de la tecnología, la tierra, el espacio, el cielo y el agua. La forma de pensar y actuar de los seres humanos cambiará y USA y China harán lo que sea por controlar el destino de la humanidad. Es por eso que las compañías de ambos países se pelean por instalar la red 5G en todo el mundo a través de sus dispositivos.

Se estaría hablando de un negocio de más de 12 billones de dólares equivalentes a las economías de toda Rusia, Japón, Reino Unido y Alemania incluso se compararía a la economía de India situada entre las 7 primeras a nivel mundial. El que logre controlar esta red tendrá la potestad de dominar la inteligencia artificial del futuro y con ello se originaría un poder militar ilimitado corroborando esta posibilidad se encuentran los estudios ya oficiales de la Universidad Hebrea, Jerusalén, Israel, Departamento de física a cargo de Yuri-Feldman y Paul-Ben-Ishai donde se establece que las ondas 5G tienen la misma frecuencia que la armas electromagnéticas que estarían en condiciones de paralizar a grandes multitudes en protestas y manifestaciones ya que estas ondas interactúan con las glándulas sudoríparas de nuestro cuerpo humano debido a su forma helicoidal que actúan como antenas es por eso que USA apunta a la empresa HUAWEI de usar su poder comercial para introducir esta red de control y sobre todo de espionaje. Actualmente la empresa Huawei está siendo acusado por USA de fraude bancario, obstrucción a la justicia y espionaje apelando que el problema no es con la empresa HUAWEI sino con la conexión que la empresa tiene con el Gobierno comunista de China.

Claramente podemos ver que el modelo de desarrollo histórico de USA es inservible para los nuevos retos mundiales dando como resultado que USA ya no está a la altura del desarrollo cultural económico social del mundo y que llegaron a su límite. Es por esa razón que esta gran potencia estaría optando por la alternativa militar con un conjunto de guerras tecnológicas, económicas y militares para superar a un enemigo que no tiene perspectivas de vencer si no es con estos recursos de extrema brutalidad. Situaciones que el mundo entero es consciente como la intervención a Venezuela y la paralización parcial de los servicios básicos por medio del hackeo en estos últimos meses entonces después de todo ¿qué tan preparada está Bolivia actualmente para este tipo de intervenciones?. Personalmente estamos en pañales.

Hernán Enriquez Maidana es Msc. Seguridad en Tecnologías de la Información