Conoce más de Sarah Ribera, Top Magnífica

JUST ME by @saritageraldine 🔝🤩 Entra a leer la nota completa en nuestro Blog 📲 http://www.revistacool.com/blog (el link está en el perfil) .







Desde que se subió a una pasarela a sus 14 años, en 2007, ha pasado casi la mitad de su vida dedicada al modelaje de la mano de Pablo Manzoni. Sarah Ribera (26) ahora se encuentra en una etapa diferente. Ya titulada en Comunicación Social, busca abrirse campo en su profesión y poco a poco los desfiles van quedando atrás, aunque su bello rostro no pierde vigencia.

Sencilla, responsable y muy sincera, así se define esta top magnífica que nos cuenta más de ella en esta nota.

Cuando era niña: Tenía mucha imaginación, podía jugar con los mismos juguetes una y otra vez, siempre rodeada de animales, siendo muy feliz.

Un viaje soñado: Tengo muchos lugares que están en mi lista, pero las primeras opciones son: Marruecos, Bali y Egipto.

Es indispensable en mi closet: Un par de tacos negros.







Me enoja:Que me mientan y que sean impuntuales.

Mis dibujos favoritos: Me encantaba Tom y Jerry. Hasta ahora miro dibujos animados, creo que todos deberíamos conservar a nuestro niño interno.

Me Gusta la música de: Eric Clapton, un maestro de la guitarra eléctrica y mis canciones favoritas son: Tears in heaven, Bad love y Pretenting.

Mis mascotas: Son compartidas con mi novio porque amamos a los animales y aunque no estén juntas, son todas nuestras; tenemos cinco perros y una iguana.

Fotógrafo: Alfredo Figueroa

Locación: Hanzo

Producción: Karla Bauer

Concepto: Roxana Schaiman

Fuente: Revista Cool