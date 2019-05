COTAS no dice la verdad, Sargento pidió internet y tv cable para palmasola y cargo pago Bs. 770 a tipazo prepago

Tras la denuncia de “Detrás de la Verdad” respecto a la instalación del servicio de internet y Tv por cable en la cárcel de Palmasola, COTAS manifestó que evidentemente los servicios se instalaron pero en la gobernación, comisaría y una oficina oficial.

Documentos a los que accedió “Detrás de la Verdad” reflejan que en fecha 23 de abril, Evert Morales Calderón, realizó la solicitud a título personal, es más manifestó en el formulario de apertura que el servicio era para una CASA PARTICULAR sin número en la zona de la Av. Santos Dumont, no se identifica como sargento de policía, no menciona que el servicio iba a ser instalado en la cárcel de Palmasola, no presenta una autorización para que el técnico ingrese al recinto penitenciario, no especifica el punto de conexión como si alguien ya lo estuviera esperando en la cárcel.

De acuerdo a la investigación este tipo de instalaciones son de entera responsabilidad del ministerio de Gobierno a través de la Dirección de Régimen Penitenciario, unidad que no interviene en esta solicitud de servicio, como es posible que un número de teléfono que no es de una institución pública asuma el pago del servicio brindado, quien paga los Bs. 770 mensuales, por qué Cotas no mostró las imágenes de las cámaras de seguridad del fecha 23 de abril a las 16:05, fecha y hora en la cual la operadora, Iraní Limpias Freires, supuestamente realizó el inicio del trámite en las oficinas de citas en la calle Aroma.

En el comunicado emitido por Cotas solo figura la instalación de un Módem en el penal de Palmasola, sin embargo en el detalle realizado por el técnico de Teledata, Jimmy Vaca, figura la instalación de 7 Módem detallados a continuación;

1.- Moden ZTE

2.- Splitter ADSL

3.- Módem CTCU VOYAGER

4.- Módem DTA BRAVO

5.- Módem ADSL ZTE

6.- Módem ADSL ZYXEL

7.- Módem ADSL COMTREND









