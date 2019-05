El enojo de Tarantino con una periodista que le preguntó por la poca participación de Margot Robbie en su película

Once Upon a Time in… Hollywood, la película de Quentin Tarantino que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes el martes, gira en torno al asesinato de la actriz Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie, en agosto de 1969… Sin embargo, la actriz nacida en Australia no tiene muchas líneas en la película, que dura 2 horas y 40 minutos. Los grandes protagonistas, sin dudas, son Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.