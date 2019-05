«El Gobierno de los EEUU nos ha subestimado, estamos totalmente preparados» dice el fundador de Huawei

Ren Zhengfei, CEO y fundador de Huawei, no solía conceder entrevistas, pero ante la problemática con los Estados Unidos ha estado particularmente activo en los últimos meses. Una vez conocido que el bloqueo a Huawei se aplaza hasta el 19 de agosto, el fundador ha ofrecido su posición ante medios chinos, tal y como describe el periódico local Global Times.

Para entender este enfrentamiento debemos fijarnos en el desarrollo de las redes 5G, que han colocado a Huawei en el punto de mira de las autoridades norteamericanas. Ren explica que las restricciones no afectarán a la expansión del 5G de Huawei y de hecho espera que el resto de compañías no alcance su tecnología de redes hasta dentro de dos o tres años.

Según describe Reuters, el fundador de Huawei añadió que «el Gobierno de los EE.UU. ha subestimado a Huawei«, explicando posteriormente que «la extensión de 90 días no hará una gran diferencia» para la compañía debido a que están totalmente preparados y disponen de planes de contingencia.

Estados como Wyoming y Oregon dependen de las redes de Huawei y el bloqueo podría haber desatado toda una serie de problemas al quedarse sin cobertura. En previsión de estos apagones, el Departamento de Comercio aprobó una licencia temporal. Para Huawei sin embargo, no ha sido solo este motivo. Bajo su punto de vista, las compañías estadounidenses han tenido un impacto importante intentando persuadir al Gobierno de los EE.UU. para poder seguir trabajando con Huawei.

Sin especificar si Google está entre ellas, parece claro que el bloqueo a Huawei juega en contra de los propios intereses de Google ya que el fabricante chino es uno de los grandes aliados en la expansión de Android. También hacen referencias a los chipsets desarrollados en los EE.UU., previsiblemente en relación a las informaciones sobre Qualcomm y sobre todo Intel, con quien trabajan para sus portátiles y servidores.

Huawei founder Ren Zhengfei said a 90-day temporary license the US granted is not that meaningful for the company, as it is well prepared and has kept its core technologies intact. https://t.co/zeqQZO6WhQ pic.twitter.com/Yw4L1bMy6l

— Global Times (@globaltimesnews) 21 de mayo de 2019