El Pentágono finalmente admite que sigue investigando ovnis

El edificio del Pentágono en Arlington, Virginia, EE.UU.

El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense afirmó que una iniciativa secreta del gobierno continúa «el estudio y la investigación de fenómenos aéreos no identificados».

El Pentágono finalmente ha admitido que aún investiga la posible existencia de ovnis (objetos voladores no identificados).

Así, el portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., Christopher Sherwood, afirmó en declaraciones exclusivas para The New York Post que una iniciativa secreta del gobierno, llamada Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP, por sus siglas en inglés), prosigue «el estudio y la investigación de fenómenos aéreos no identificados». Previamente, el Pentágono había asegurado que la iniciativa fue cerrada en 2012.

«El Departamento continuará investigando, a través de procedimientos normales, los informes de aeronaves no identificadas encontradas por aviadores militares de EE.UU., para garantizar la defensa de la patria y la protección contra la sorpresa estratégica de los adversarios de nuestra nación», dijo Sherwood.

Nick Pope, quien investigó en secreto los ovnis para el gobierno británico durante la década de 1990, calificó los comentarios del Departamento de Defensa como una «revelación bomba».

El exfuncionario de Defensa del Reino Unido resaltó que las declaraciones oficiales anteriores indicaban que el AATIP se ocupaba de las amenazas planteadas por la próxima generación de aviones, misiles y aviones no tripulados. «Esta nueva admisión deja en claro que realmente estudiaron lo que el público llamaría ovnis», dijo.

El escritor estadounidense John Greenewald Jr., cuyo sitio web The Black Vault archiva documentos gubernamentales desclasificados sobre informes de ovnis y otros temas, también se refirió al uso del término ‘fenómenos aéreos no identificados’, por parte del Pentágono, como sin precedentes por su franqueza.

«Creo que es una declaración bastante poderosa, porque ahora tenemos evidencia real, evidencia oficial, que dice: «Sí, el AATIP se ocupó de los casos de ovnis, fenómenos, videos, fotos, lo que sea«, cita The Post al autor.

Greenewald también ha manifestado que espera que el Pentágono divulgue más información sobre el AATIP, ya sea mediante divulgación voluntaria o ante solicitudes en virtud de la Ley Federal de Libertad de Información.

Fuente: actualidad.rt.com