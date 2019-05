Pedro y la modelo

EN LA VIDA HAY AMORES …

“Yo soy una víctima de todo esto, porque para mí Pedro (Montenegro) era solo un empresario, un constructor, pero más que todo un caballero de excelentes modales, respetuoso, que me trataba como una reina. Lo mío fue una relación amorosa y si me van a procesar por enamorarme, ¿hasta dónde vamos a llegar?»

ME ENAMORÉ

«Yo no sabía de nada de lo que se lo sindica y como dije en audiencia, mi único error fue seguir con Pedro después de que me enteré de que estaba casado, pero es que yo me enamoré y ese fue mi error”,

YO NO SABÍA

«Si hasta la misma Policía lo condecoró por sus buenas obras y otras cosas, porque supuestamente no sabían de sus antecedentes y los nexos y vínculos que ahora le acusan, ¿cómo se supone que yo los voy a saber?, si ellos (la policía) no sabían nada, aparte los jueces y fiscales que también eran sus amigos. Es obvio que yo no sabía, porque como dije, lo de nosotros no eran negocios ni otras cosas, era una relación de noviazgo, como la tiene cualquiera de nuestra edad”

ME APUNTAN

“Me apuntan de ser pre-pago, de la ´narca´, de ser la próxima reina del sur, entre muchas otras cosas, y no ven que soy una persona, que tiene sentimientos, uno no decide de quién enamorarse y con Pedro pasó así»

ME TRATABA BIEN

«Muchos señalan y critican que, claro, cómo yo iba a estar con un gordo, un cochi como Pedro, que seguro era por plata, pero no fue así, yo me enamoré de su personalidad, de cómo me trataba. Él siempre me trató bien, nunca tuvo un ofrecimiento fuera de lugar o indecente, siempre me protegió y eso me gustó, por eso estaba con él, no por su plata ni por regalos, a mí me han achacado de que tengo bienes y autos de lujo y no tengo nada de eso”. F:leo









Fuente: Ayyy Don Este

