¡En LPZ, Doppelmayr cobró $us 23 mill/km de teleférico; propuso a México DF, $us 19 mill/k…

¡En LPZ, Doppelmayr cobró $us 23 mill/km de teleférico; propuso a México DF, $us 19 mill/km y la italiana Leitner pidió $us 13 mill/km!

¿Por qué tan caro el costo por km?

¡Necesaria tarea para los parlamentarios de oposición!

Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas



