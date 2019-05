En marzo al Vice le pareció bien tener “auto chuto”, ahora enviará vehículos ilegales a Coripata

El vicepresidente García Linera en Coripata. Foto. Vicepresidencia

En marzo y en Chulumani, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo a los comunarios de ese municipio que tener un auto “chuto no importa” pero “tienen su carrito para sacar sus productos” a los mercados. El miércoles, a los estudiantes del municipio de Coripata, también en los Yungas de La Paz, les dijo que no hay “ningún problema” en enviarles “autos chutos”, ilegales o indocumentados para que puedan armar y desarmar como parte de la práctica de la mecánica automotriz.

El compromiso fue asumido en el acto de entrega de la Unidad Educativa Santiago Tocoroni. “¿Quieres ‘autos chutos’? Te mando ‘autos chutos’ para que los jóvenes entrenen desarmando ‘autos chutos’. Ningún problema”, manifestó García Linera a tiempo de pedir que se cuide la nueva infraestructura educativa.

El alcalde del Coripata, Wilfredo Ortiz, explicó que los jóvenes de la unidad educativa optaron por seguir la carrera técnica de mecánica automotriz. Señaló que el municipio ya entregó un coche “antigüito” que los estudiantes armaron y desarmaron. Ahora, destacó el compromiso del segundo mandatario de enviarles “autos chutos” para las prácticas.

“Tenemos el compromiso del Vicepresidente que también nos va a regalar unos ‘autos chutos’ para que puedan armar y desarmar los alumnos. Creo que es importante el aporte”, resaltó Ortiz.

Con una inversión de 7,2 millones de bolivianos fue construida la moderna infraestructura de la Unidad Educativa “Santiago Tocoroni”, ubicada en la comunidad del mismo nombre, del municipio de Coripata, perteneciente a la provincia Nor Yungas de La Paz.

El edificio cuenta con 15 aulas, dos laboratorios, dos talleres, área administrativa, sala de espera, secretaría, dirección, sala de maestros, sala de reuniones, cárdex, portería, cancha con dimensiones reglamentarias y tinglado polifuncional, además de proscenio y portería.

Un orgullo tener “auto chuto”

El 19 de marzo de 2019, el vicepresidente García Linera manifestó que ahora todos tienen un vehículo, aunque sea “chuto” o indocumentado, a diferencia de otros tiempos. “Nos veníamos aquí a Chulumani porque organizábamos a los jóvenes para pelear contra los gobiernos neoliberales, y yo en mis tiempos no veía casas de ladrillo en todo Yungas era puras casa de adobe y ahora que venía en el helicóptero veía gente, pero veía más movilidades que gente, todos tienen su carrito, chuto no importa, pero tienen su carrito para sacar sus productos”, afirmó entonces.

Manifestó que esto es gracias a que mejoró el precio de la coca, ya que en sus tiempos costaba “cinco bolivianos”, y que en otras épocas se debía esperar camión hasta por dos días. “Entonces la gente no podía comprase su ladrillito y era triste (…) no había dónde dormir uno tenía que dormir con su nylon, un día esperando camión, a veces dos días esperando camión, a veces pasaba con suerte un camión y ahí atrás con un pie, como gallina, con un pie había que estar como gallo porque no había espacio”, dijo entonces.

Brújula Digital / La Paz

‘Vice’ promete mandar ‘autos chutos’ (ilegales) para que jóvenes practiquen mecánica