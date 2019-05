El excoronel David Flores que fue dado de baja de la Policía por haber aparecido con uniforme en un spot sobre la defensa del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, denuncia que pretenden detenerlo por usar el grado de coronel y aclaró que el emblema que porta en el pecho es del Grupo Gestores de Paz del cual es representante en Bolivia.

Flores, se presentó este viernes a la reunión de líderes políticos en el Comité Cívico de Santa Cruz, vistiendo un pantalón negro, camisa blanca, en el pecho un escudo y En el hombre izquierdo su grado de Coronel.

“El grado que tengo me lo gané el Gobierno ni la Policía me lo regalaron siempre seguiré siendo policía y defenderé la democracia denuncio al Gobierno por la persecución política que se me está haciendo”, dijo Flores.

En el video difundido en 2018 se lo observa a Flores de uniforme y la boca tapada con una franja negra rechazando la repostulación de Evo Morales.