Exjuez y Helen Aponte intentaron realizar negocio de permuta de casas, Paniagua le pidió devolver mejoras

Ex juez y ex Miss intentaron realizar negocio de permuta de casas, Paniagua le pidió devolver mejoras por $us. 55.000

Santa Cruz.- El Subcomandante de la FELCC, Cnl. Oscar Gutiérrez, informo que Helen Aponte formalizó denuncia contra el Ex juez, Juan José Paniagua, por amenazas de muerte.

De acuerdo al informe ambos habrían tratado de materializar una permuta de casas que no se materializó, el ex juez habría realizado algunas mejoras por lo que demandaba según el informe un pago de $us. 55.000.- El jefe oficial señala que esa habría sido la causa para que la ex autoridad judicial amenace de muerte. La ex Miss, el ex juez será citado a declarar.

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]