¡Hay candidatos azules y medio azules vs binomio alternativo al gobMAS! Yo y H.Peinado pro…

¡Hay candidatos azules y medio azules vs binomio alternativo al gobMAS!

Yo y H.Peinado propusimos:

No al doble aguinaldo.

Reducción de altos impuestos.

Basta de altos gastos lujosos.

No al IT e impuesto a herencia.

Titulación de bachiller y tecn medio.

Salario por hora.

etc….





Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas



