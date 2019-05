Kit Harington ingresó en una clínica antiestrés tras el final de ‘Juego de tronos’

El actor se puso bajo tratamiento al finalizar el rodaje para «tratar algunas cuestiones personales». Anteriormente había comentado sus dificultades para soportar la presión de interpretar a Jon Snow

El actor que interpreta a Jon Snow en la serie Juego de tronos, Kit Harington, se encuentra en tratamiento en una clínica de Estados Unidos debido a sus problemas con el estrés y el alcohol después de finalizar el rodaje de la serie. “Kit ha decidido utilizar este descanso en su agenda como una oportunidad para pasar un tiempo en un centro de bienestar para trabajar ciertos problemas personales”, confirmó su publicista en un comunicado enviado a varios medios especializados después de que la web Page Six avanzara la noticia.

Según este medio, Harington, de 32 años, ingresó en la clínica de lujo de salud mental Privé-Swiss en Connecticut unas semanas antes de que se emitiera el último capítulo de la serie en HBO, el pasado 19 de mayo. El actor está en tratamiento por estrés. Su esposa, la actriz Rosie Leslie, le está apoyando, según un amigo de la pareja citado por la web.

El pasado marzo, poco antes del comienzo de la emisión de la última temporada de la serie, Harington confesó en una entrevista en la revista Variety que la presión de interpretar a Jon Snow le había llevado a terapia. “Sentí que tenía que ser la persona más afortunada del mundo, cuando en realidad me sentía muy vulnerable. Pasé un mal momento en mi vida, como creo que mucha gente le puede pasar a los 20 años. Empecé la terapia y comencé a hablar con la gente. Me había sentido muy inseguro y no estaba hablando con nadie. Tuve que sentirme muy agradecido por lo que tengo, pero me sentí increíblemente preocupado acerca de si podía siquiera actuar».

Kit Harington ha pasado los últimos nueve años interpretando al hijo bastardo de los Stark en la serie más popular y galardonada de la década. En especial, ha contado varias veces cómo empezó a hundirse bajo el estrés cuando su personaje se convirtió en el protagonista de la serie, especialmente en la temporada que termina con su asesinato y se convierte en el gancho para la siguiente. “No me gustó que toda la atención de la serie se pusiera sobre Jon”, comentó a Variety.

Este domingo el público ha podido ver a Harington echarse a llorar en un video que forma parte del documental The last watch, emitido por HBO después del último capítulo y que relata el rodaje de la última temporada. Harington, que no había leído el guion, se emociona en una lectura de grupo cuando se da cuenta del destino final que la serie les reserva a él y a Danaerys Targaryen (Emilia Clarke) en el último capítulo de la serie. En el mismo documental se le ve emocionarse después de rodar su último plano en la serie, entre los aplausos del equipo de producción.

“El último día de rodaje, estaba bien… estaba bien… estaba bien… entonces fui a hacer los últimos planos y empecé a hiperventilar un poco”, dijo en una entrevista en Esquire. “Entonces dijeron ‘terminado’ y me vine abajo. Fue como un ataque violento de alivio y de pena de no volver a hacer esto más”.