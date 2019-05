La exitosa y desgraciada vida de Roberto Carlos, ‘O Rei’ de la música brasileña

Estas manías alcanzaron su punto máximo cuando Roberto Carlos obligó que las personas de su entorno y los periodistas que lo entrevistaban vistieran también de azul y blanco o cuando empezó a encontrar ciertas palabras desagradables hasta el punto de no poder pronunciarlas y, en consecuencia, cantarlas. “El TOC es un trastorno complicado. Sabemos que no tiene sentido pero lo hacemos. Hay palabras que no me gusta decir y que las había cantado en alguna canción, por eso ahora unas las cambié y otras no las canto”, declaró el cantante a una cadena de televisión estadounidense.

A pesar de las dificultades que conlleva este trastorno, Roberto Carlos ha conseguido controlarlo con ayuda de una psicóloga, e incluso le ha encontrado ciertas ventajas: “el TOC me lleva a ser un hombre paciente, exigente y muy detallista con las cosas que hago. Corrijo y repito las veces que sean necesarias hasta quedar satisfecho, por eso creo que ese problema a veces ayuda”.