La segunda vuelta tendrá su convocatoria y el TSE dispondrá de Bs 100 millones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzará una nueva convocatoria y otro calendario en caso de que se presente una segunda vuelta para presidente y vicepresidente tras las elecciones de octubre, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas anunció a la sala plena, el 10 de mayo, la asignación de Bs 100 millones adicionales para este fin. El artículo 68 del reglamento de Elecciones Generales establece que la convocatoria y el calendario electoral para la segunda vuelta será aprobado por la sala plena del TSE después de la publicación de los resultados oficiales de la primera vuelta.

Tendrá cuatro reglas esenciales: se efectuará con el mismo padrón electoral, aunque con un nuevo sorteo y capacitación de jurados. Se repetirá ese procedimiento también para definir ubicación en la papeleta electoral. La propaganda en actos de campaña y difusión de estudios de opinión en materia electoral se realizará “en plazos establecidos en el calendario electoral”, advierte ese reglamento.

La agenda de las elecciones del 20 de octubre no menciona la segunda vuelta, lo que fue criticado por la oposición. En criterio de algunos analistas y políticos de la oposición, esta omisión se registró porque los vocales saben que no habrá segunda vuelta y ese resorte íntimo hizo que olvidaran que lo incluyan en el calendario.

Altas fuentes del TSE recordaron que los Bs 100 millones están previstos y guardados. El ministro de Economía, Luis Arce, dirigió el 10 de mayo una nota a la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, en la que comunica la asignación de Bs 344,9 millones.

En esa misma nota, la autoridad gubernamental desglosa que para la primera vuelta se destinarán Bs 244,9 millones, que contempla Bs 35 millones para el fortalecimiento a organizaciones políticas, que además corresponden al 20% respecto al presupuesto asignado a las elecciones de 2014. “Asimismo, conforme a los resultados obtenidos en la primera vuelta, y en caso de ser verificada la necesidad de llevar un balotaje, se asignará Bs 100 millones”, se lee en la carta. Por otra parte, las fuentes descartaron cualquier omisión interesada y señalaron que la Sala Plena, cuando abordó este tema, definió que una vez que se tengan los resultados en las manos, se lanzará una convocatoria y se redactará un calendario especí- fico para la segunda vuelta.

De hecho, el presupuesto que tendrá una eventual segunda votación es menos de la mitad del que efectivamente se utilizará en la primera vuelta.

Las fuentes coincidieron en que debe repetirse toda la logística, la impresión de papeleta, con solo dos candidatos, la distribución de los materiales electorales a todo el país, entre muchas otras labores, pero advirtieron que el órgano electoral ya no se hará cargo de la propaganda. Además, estas altas fuentes admitieron que la diferencia entre Bs 244, 9 millones y Bs 100 millones es amplia, pero garantizaron que la sala plena, si lo ve necesario, pedirá al Ministerio de Economía que refuerce el presupuesto que programó. De hecho, los Bs 100 millones no están desembolsados actualmente, el ministerio habilitará el dinero solo si se activa esa opción.

El senador Arturo Murillo, UD, resaltó que el hecho que el TSE hubiera “olvidado” incluir la segunda vuelta en el calendario electoral, y que el ministerio le hubiera programado un monto mucho menor en caso de que se presente, demuestra que los vocales están seguros de que no habrá segunda vuelta. “No nos engañemos, significa claramente que no habrá ni por si acaso.

El fraude está armado para que eso suceda, para que nos tumben en la primera vuelta.

El que piensa que puede haber esa siguiente instancia electoral es que no entiende lo que está sucediendo en el país. Es así de grave, esto viene armado, el MAS se las va a jugar todas, no pueden perder el poder”, recalcó. Aseguró que por eso es que el oficialismo “infló” a algunos candidatos, vetó a otros, “eso es lo que pasa en el país. Nos llevan directo al camino por el que pasó Venezuela o Nicaragua, y nadie se está dando cuenta”. El senador oficialista Ciro Zabala respondió que eso no tiene sentido. “Cuando los opositores hablan de fraude, que me digan cómo. No habrá fraude porque el sistema de control de los ciudadanos es muy efectivo”.

EL DEBER / Marcelo Tedesqui V.