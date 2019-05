Marco Arze: «Sin inversión, el deporte no dará sus frutos»

Un año después de la realización de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, el análisis sobre la evolución del deporte en Bolivia ha dado pasos importantes, pero sin inversión no habrán frutos, según sostuvo Marco Arze, presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB).

No obstante, elogió la nueva infraestructura deportiva, aunque ésta no se acompaña con las políticas de mejoramiento deportivo de cara a otros eventos.

1.- RECUENTO

—¿Cómo analiza la situación del deporte un año después de los Juegos?

—Hay muchos temas que tratar, los Juegos fueron para Cochabamba y el país una esperanza de cambio y se logró en varios aspectos una transformación del deporte en el país, fundamentalmente en el alto rendimiento. Antes de este tiempo, no existía una política definida sobre lo que se tiene que entender como alto rendimiento. Debemos hablar de pilares fundamentales para entender el concepto. Se avanzó bastante como un legado, Cochabamba tiene la mejor infraestructura del país después de estos juegos. Sin embargo, hay muchos temas que hay que poner en vigencia. La pregunta ha sido bastante amplia y creo que podemos hablar de varios elementos. Hablar de deporte y no de inversión en recursos humanos es algo que no va a dar frutos. Aunque duela hablar a muchos políticos, se ebe entender que sin dinero no podemos avanzar, hay una gran falencia de recursos destinados al deporte, principalmente al atleta, al entrenador, a los recursos humanos que componen el deporte nacional.

2.- ATLETAS

—¿Qué tipo de apoyo deben recibir los deportistas para consolidar los objetivos?

—Tenemos que hablar que el atleta debe trabajar entre seis y ocho horas por día, por lo tanto, debe profesionalizarse en el deporte. Debe ocuparse, precisamente de eso, a tiempo completo y no es que estemos descubriendo algo nuevo, porque lo hacen los países del entorno y eso brinda resultados. El atleta debe recibir ingresos para él y su familia, becas y asistencias. El COB ofrece becas de 20 meses para seis deportistas, siendo que con esa cantidad no avanzaremos mucho. La mayoría de los países tiene 300 a 500 deportistas, lo que sugiere que tengan su equipo de élite e incluso de reserva, pensando en los cuatrenios o en el ciclo olímpico de uno a otro.

Los entrenadores tienen que ser “head coach” que hayan participado en eventos internacionales, que hayan ganado títulos internacionales y que ellos repliquen a los nacionales la preparación adecuada. El entrenador debe ser permanentemente actualizado y se debe invertir en ello. Con lo mejor que tengamos en el país un grupo que permita mejorar sus marcas y trabajo.

3.- LIMA Y TOKIO

—¿Cómo está Bolivia de cara a los próximos retos y qué posibilidades hay de lograr medallas?

—No hemos avanzado mucho en la preparación, ya que la estructura no ha sido modificada, sino sigue siendo la misma. Nos avisaron que entran cuatro atletas en golf, estábamos con 33 deportistas, y ahora son 37. Con atletismo estaremos pasando los 40 en estas justas. Los que tienen más probabilidades (de medalla de oro) son los deportes de raqueta, principalmente ráquetbol y pelota frontón. Desde luego, nos gustaría tener resultados en atletismo y otros deportes, pero estamos bastante distantes. Partimos antes de los Juegos con el equipo Bolivia, se asistió a los atletas, se les dio recursos, entrenadores, pero eso se cayó en una segunda etapa y hoy tenemos los Tunkas para elevar el rendimiento y asistir mejor a los atletas, pero esto debe ser una política de Estado, conformado entre lo privado y lo público. Para los resultados, el trabajo debe estar entre cuatro y ocho años (Panamericanos); para una medalla olímpica, entre ocho y 12 años.