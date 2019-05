La agencia de noticias Asociated Press (AP) ha conseguido entrevistar a varios delincuentes venezolanos, que se encuentran entre los más temidos. No por nada el país sudamericano tiene uno de los índices de asesinatos más altos del mundo. Uno de ellos, el peligroso pandillero “El Negrito”, dice que la crisis económica los afecta seriamente, pues una sola bala llega a costar un dólar y un revólver 800, toda una fortuna en medio de hiperinflación galopante que ha aplastado al salario mínimo en 6,5 dólares al mes. Para colmo de males, los robos y los asaltos ya no son los de antes, pues la gente anda con poco dinero encima y en sus viviendas ya no tienen nada de valor para robar. Los entrevistados no dudan en culpar de esta situación al régimen socialista que prácticamente ha establecido un monopolio del crimen.

Fuente: eldia.com.bo