Morales: Migrantes huyen por hambre producido por el capitalismo de EEUU

El presidente del Estado, Evo Morales, aseguró que la huida de la causa de que los migrantes de México y de diferentes partes del mundo dejan su país, es el hambre producido por el capitalismo impuesto por Estados Unidos (EEUU) y recordó que la ciudadanía universal es un derecho.

«Migrantes de México y cualquier parte del mundo dejan sus países obligados por el hambre del capitalismo impuesto por EEUU», escribió Morales en su cuenta en Twitter.

Migrants from Mexico and anywhere in the world leave their homes because of the poverty and hunger caused by US capitalism. They don’t deserve threats from anyone, not even from Trump who enforces inhumane walls of segregation and discrimination. Universal citizenship is a right

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 23, 2019