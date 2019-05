Muerte en torneo no oficial de judo será investigada por la FBJ

Imagen: La Patria

El presidente de la Federación Boliviana de Judo (FBJ), Juan José Paz, anunció ayer que en las próximas dos semanas se reunirá con la Asociación Cochabambina de Judo y exdirigentes para indagar el caso sobre el deceso de una joven de 20 años durante un torneo no oficial de la disciplina.

El hecho, acaecido el pasado 17 de mayo en el polifuncional de Sarco, derivó en la muerte de la joven, quien fue evacuada a Prosalud y luego al Seguro Universitario, donde falleció por un aneurisma cerebral.

“De acá a dos semanas tendremos reunión de directorio para analizar este tema y citando a las personas directamente involucradas”, comentó Paz.

Asimismo, aseguró que las personas presuntamente implicadas en la organización de este evento tienen una sanción por parte de la entidad nacional, pese a que el certamen no oficial corresponde a la carrera de Ciencias de la Actividad Física y Deportes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Por su parte, Ivette Pérez, exdirigenta de la asociación, aseguró que ella y Víctor Rodríguez no tienen ninguna implicación en la organización del torneo.

“Este evento no tiene nada que ver con los clubes ni asociación, además que la chica no era judoca. Se inscribió, pero estaba en un rincón. Yo no puedo organizar un evento, hay gente que está mintiendo. Iniciaremos un proceso penal”, aclaró Pérez.

