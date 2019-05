No eres tú: la gente se ha vuelto mucho más tonta, según un estudio

Fotograma de ‘Dos tontos muy tontos’.

«Miras a la gente a los ojos y ves que no hay brillo, no hay vida, que son incultos» dice Joaquín Reyes imitando a Arturo Pérez Reverte en un conocido ‘Celebrities’. Quizá te sientes identificado con esa frase, no porque pienses que eres un individuo más inteligente que el resto de la humanidad (que también puede ser) sino porque, de un tiempo a esta parte, todo el mundo parece más tonto. Y no, no es una opinión personal, sino que está respaldado por la ciencia.

Según informa Eva Horowitz en ‘NBC News’: «Europa es el hogar de un grupo de economías desarrolladas que impulsan algunos de los estándares de vida más altos del mundo pero esto podría cambiar en un futuro inmediato. Al parecer, la puntuación de CI (coeficiente intelectual) de los ciudadanos de zonas como Francia, Escandinavia, Alemania o Gran Bretaña está comenzando a disminuir».

Tontos a pasos agigantados

Eso parece indicar que el mundo se está volviendo más tonto a pasos agigantados. Según el periodista, una crisis de inteligencia podría socavar nuestra capacidad de resolución de problemas y debilitar las perspectivas de la economía global. A priori, esto parece un poco simplista, debido a que un CI alto no tiene por qué estar relacionado con las posibilidades de éxito o las agallas. Sin embargo, en términos generales, sí parece que la puntuación promedio de CI de un país está vinculada al crecimiento económico y la innovación científica.

«Si los CI de la gente están bajando», indica el periodista, «significa que no solo habrá otra temporada más de las Kardashian, sino que estamos ante el posible final del progreso en muchos ámbitos. Habrá menos avances científicos y economías estancadas». Pero, te preguntarás, ¿cómo pueden saber realmente que el CI general de las poblaciones ha bajado? Los detalles varían de un estudio a otro y de un lugar a otro según los datos disponibles. El déficit de CI en Noruega y Dinamarca aparece en pruebas de larga data de reclutas militares, mientras que la información sobre Francia se basa en una muestra más pequeña y una prueba diferente. Pero el patrón se ha vuelto más claro: a comienzos del siglo XXI, muchas de las naciones económicamente más avanzadas comenzaron a experimentar algún tipo de disminución en el coeficiente intelectual.

Las teorías hablan de los teléfonos inteligentes que minan la concentración, los trabajos alienantes o incluso el calentamiento global

Una posible teoría: Se sugirió que la inteligencia media se está reduciendo debido a que las familias con menor coeficiente intelectual tienen más hijos (el término técnico es «fertilidad disgénica«). Alternativamente, la ampliación de la inmigración podría traer nuevos recién llegados menos inteligentes a las sociedades con un coeficiente intelectual superior.

Sin embargo, un estudio de 2018 sobre Noruega ha acabado con estas teorías al mostrar que los coeficientes intelectuales no solo se están reduciendo entre las sociedades sino también dentro de las familias. En otras palabras, el problema no es que los noruegos educados sean cada vez más superados en número por los inmigrantes con un coeficiente intelectual más bajo o los hijos de ciudadanos menos educados. Incluso los niños nacidos de padres con alto coeficiente están bajando la escalera de CI.

Otras teorías hablan del uso de teléfonos inteligentes (que han acabado con nuestra capacidad de concentración) o los trabajos repetitivos y alienantes que no son estimulantes intelectualmente. Incluso se habla del calentamiento global como principal culpable, que ha propiciado que los alimentos sean menos nutritivos. Sea como fuere, aunque lo lógico sería que el ser humano según evoluciona fuera incrementando su capacidad intelectual, parece que no es eso lo que está sucediendo. Al menos, esperamos, podrás encontrar satisfacción en ver que no estás solo y que todo el mundo se está volviendo tonto. Ya sabes lo que dicen, mal de muchos…

