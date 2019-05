Ortiz firma en Llallagua su acuerdo 44 y dice que Evo no trajo ningún cambio

La alianza Bolivia Dice No celebró su 44° acuerdo electoral en el país, en esta ocasión con la plataforma Llallagua Dijo No 21F, de la histórica ciudad norpotosina, oportunidad en la que el postulante presidencial Oscar Ortiz aseguró que el mandatario Evo Morales no promovió ningún cambio para mejorar la situación de los pueblos originarios.

El acto contó con la presencia Eloy Tumiri, líder de la agrupación llallagüense, y reconocidos dirigentes indígenas como el diputado Rafael Quispe y Máximo Gallegos, de la Conamaq Orgánica, pero también con gente llegada de comunidades como Colquechaca, Ravelo, Sacaca, Uncía, Chayanta, San Pedro y Toro Toro.

En la oportunidad, Oscar Ortiz destacó que en el referéndum del 21 de febrero de 2016, Llallagua votó a favor del No a la reforma de la Constitución.

«Tenemos un presidente que llegó hablando de cambio, pero escuché que alguien decía ‘a los pueblos originarios el proceso de cambio nunca nos llegó’. Evo no trajo ningún cambio. Por eso el 20 de octubre, con nuestro voto, le vamos a decir no nuevamente», arengó el candidato opositor.

Por otro lado, el representante político señaló que hay otro candidato que quiere volver del pasado, pero de un pasado de fracaso y con su mismo proyecto fracasado.

«Nosotros somos una nueva generación, los candidatos más jóvenes. Somos los únicos que no hemos sido ni presidentes ni vicepresidentes. (…) Si no estuviéramos como candidatos con Edwin Rodríguez, el pueblo sólo podría elegir entre distintas opciones del pasado. El cambio somos nosotros», finalizó.