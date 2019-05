Paz Zamora insinúa que Mesa es un candidato fabricado por la prensa

Por otro lado, y refiriéndose a la candidatura de Evo Morales, Paz Zamora aseguró que si el Presidente gana las elecciones no completará el año en su nuevo mandato.

Jaime Paz se refiere a la candidatura de Mesa.

El expresidente del Estado y actual candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) afirmó hoy que Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), es un candidato fabricado por algunos medios de comunicación, que ya lo ponían como candidato incluso tres años antes de las elecciones.

Sin nombrarlo, pero refiriéndose a un candidato que “formó parte del fracaso de La Haya”, Paz Zamora advirtió que “hay una inmoralidad peor (a la de Evo Morales), hecho por candidatos y cierta prensa que quiere ser alternativa”, porque ha perdido la credibilidad.

“Hay falta de ética en algún candidato de oposición que se basa en encuestas de hace tres años de un periódico de La Paz y una revista de Santa Cruz. Es inmoral, los encuestadores ya tienen su candidato, ya lo han hecho Presidente cuando el proceso electoral no había empezado todavía”, aseveró en entrevista con Cabildeo.

En ese sentido, aseveró que “la inmoralidad en cierta candidatura de oposición ha hecho imposible la unidad” de la oposición.

Por otro lado, y refiriéndose a la candidatura de Morales, Paz Zamora aseguró que si el Presidente gana las elecciones no completará el año en su nuevo mandato porque está derrotado desde el 21F; y que lo fundamental no es «sacar a Evo», sino contruir una alternativa superior.

«Este gobierno está estratégicamente derrotado desde el 21 F, pero persiste en mantenerse, sobre todo debemos preocuparnos por lo que puede ser la alternativa, el problema no es Evo, el problema es lo que encarna, porque si no hacemos un gobierno distinto, cualitativamente superior va a volver Evo, el problema no es que se vaya este señor, el problema es que hacemos cuando se vaya, porque se va a ir de todas formas, yo creo que si Evo fuerza su reelección no va a completar su mandato, hay que preguntarle a Evo porque está llevando a este país a un callejón sin salida”, afirmó.

