Paz Zamora llama a la “unidad operativa” y no a la de un candidato

La Paz, 23 de mayo (Urgentebo).- Jaime Paz Zamora, expresidente y candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), propuso que la unidad que involucre a la oposición no debe estar limitada a enfrentar sólo a un candidato, en este caso, Evo Morales, porque de lo contrario reflejaría una actitud “mezquina”. Insta a los demás candidatos a una “unidad operativa”.

“La unidad que me preocupa no es para sacar a un tipo del poder, es muy mezquina esa unidad. Lo que me preocupa es cómo instalamos un gobierno que tenga gobernabilidad y supere todos problemas que hemos vivido hasta hoy”, dijo la exautoridad en entrevista con Urgentebo.

Los bolivianos acudirán este año a las urnas para elegir mediante el voto universal a las autoridades nacionales. En ese marco, Paz Zamora cuestionó la realización de las elecciones primarias del 27 de enero.

Paz Zamora deshecha la unidad entre partidos de oposición en torno a una sola candidatura; sin embargo, se muestra optimista si se logra una “unidad operativa”, que significa una alianza para realizar un control ciudadano en las elecciones generales del próximo 20 de octubre.

“Que no haya ni una sola mesa sin un control electoral de parte de la oposición y tengamos el equipo de técnicos para controlar el conjunto de datos del conteo”, indicó.

Respecto a los candidatos opositores, Jaime Paz Zamora, ve ciertas debilidades en los proyectos políticos que encaran.

“Yo no sé si Mesa encarne algún proyecto porque no lo veo. En Ortiz, veo un proyecto que es de un cierto empresariado liberal. En las demás candidaturas, tampoco veo que encarnen proyectos como tal o tal vez se irán desarrollando poco a poco”, opina.

El pasado martes, el presidente Morales instó a la derecha boliviana a unirse para que en los comicios generales solo se enfrenten dos partidos, a su juicio, “los que luchan por los pobres y humildes” contra los “ricachones y saqueadores” del país.

“Si Evo Morales comete el error de llevar el fraude a sus últimas consecuencias, se dará el gusto de volver a ser Presidente, pero no va a durar uno o dos años más. Que no se haga ilusiones porque ya está estratégicamente derrotado”, dijo Paz.

Urgentebo.com