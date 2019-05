Periodista que estaba desaparecido se reporta con su familia

El jefe de prensa de Radio Andina se encontraba en Santa Cruz, comunicó a sus seres queridos que tiene previsto retornar hoy a La Paz

EL DEBER

Isaac Escolástico Loza Alvarado, jefe de prensa de Radio Andina y hermano de Remedios Loza que había sido reportado por sus familiares como desaparecido en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), se comunicó este lunes con sus seres queridos, poniendo fin a su búsqueda.

El periodista había salido de su casa con unos amigos el domingo 19 de mayo, pero no había retornado a su hogar y tampoco se comunicó con su familia durante varios días, lo que fue motivo para sentar una denuncia en la Policía.

“Desde el martes al medio día, ya no teníamos contacto con él, su teléfono celular se apagó”, señaló su hermano Claudio Loza, a Página Siete.

Cerca al medio día de este lunes, familiares de Loza señalaron que ya se había reportado y que tiene previsto retornar a La Paz hoy Lunes.

“Me acaba de llamar y me dice que está en Santa Cruz. Me dijo que esta noche va a llegar a La Paz. Fue muy escueto, no me dio explicaciones, solo que ya va a llegar», señaló Claudio.

También te puede interesar:

Fuente: eldeber.com.bo