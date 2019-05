Piotr Nawrot, Director Artístico de los Festivales

10. La Nación de los Indios Chiquitos.

Musicólogo polaco, director artístico de los Festivales, responsable del nivel académico y artístico. La importancia del trabajo y asesoría de Nawrot es fundamental por sus conocimientos y su trabajo de investigación y difusión desde el inicio de los festivales; no se hubiera logrado la enorme repercusión y sostenibilidad de los festivales a través de musicólogos y artistas de todo el mundo sin su presencia, por la calidad y soporte científico que él otorgaba y que era una invitación a participar; las Iglesias, unidas a los archivos recuperados y restaurados para ser interpretados, y las exigencias que él puso a las orquestas locales, obligó a músicos y directores a trabajar en un resultado que sólo podía ser exquisito. No dejó pasar algo que no fuera una presentación digna y que no fuese sustentable ni defendible académicamente. (Cecilia Kenning Moreno)

“Bolivia tiene una riqueza única, un legado para el mundo” “Antes de ser musicólogo, es cura. Antes de ser cura era un niño despreocupado, integrante del Coro de Niños de Poznan, su ciudad natal. Un personaje central en su vida académica fue Robert Stevenson, el director de su tesis doctoral. Cuando Piotr Nawrot estaba aún indeciso, Stevenson le dijo: “Eres misionero. Eres cura. Hablas las lenguas. Conoces la relación entre lo sacro, la música y la literatura. Especialízate en la música de las misiones”. Así se hizo la primera tesis doctoral en el mundo, con los manuscritos originales a la vista.”









Fuente: Carlos Hugo Molina