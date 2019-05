Plataformas protestan contra Almagro en Santa Cruz y le hacen una parodia

Página Siete Digital / La Paz

Plataformas ciudadanas que apoyan a la alianza Bolivia Dice No protestaron hoy con una parodia contra el apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a la repostulación de Evo Morales. En el acto los activistas se presentaron con caretas del diplomático uruguayo y maletines llenos de billetes en referencia a que Almagro cambió de opinión sobre la reelección presidencial indefinida por dinero.

El fundador de la plataforma ciudadana Bolivia Dijo No, Álvaro Puente, expresó que no debe importar tanto la opinión cambiante del Secretario General de la OEA como la decisión de pueblo boliviano que dijo No en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

«Cuando uno opina en un momento una cosa y al momento siguiente (opina) lo contrario, es que su opinión se compra y se vende, y se alquila y se da en anticrético, y eso es lo que nos ha demostrado el señor Almagro. No tiene una opinión creíble porque opina según le conviene «, manifestó Puente.

Manuel Saavedra, otro representante de la plataforma, señaló que Luis Almagro es igual que una moneda porque tiene dos caras, ya que hace tiempo criticó la reelección pero ahora defiende a Evo Morales y no es consecuente con su posición anterior.

«Resulta que el secretario de la OEA está en campaña, quiere reelegirse en el cargo que ostenta. Claro, vino a Bolivia para pedir apoyo del Gobierno y probablemente también para que le llenen el maletín de dólares para su campaña. Pero hay algo que los bolivianos debemos tener claro es: El 21F no lo ganó el señor Almagro, lo ganamos más de 2,6 millones de bolivianos que fuimos a votar con fe y esperanza, creyendo que una mejor Bolivia es posible», manifestó Saavedra.

La activista Pamela Flores informó que las plataformas que apoyan a Bolivia Dice No rechazan las declaraciones del secretario de la OEA. «El señor Almagro es un llunk’u. Ha sido servil y cómplice de este régimen dictatorial», finalizó.