Policía identifica sospechosos de intento de rapto en el Teleférico de La Paz

29 de mayo (Urgentebo).- Luego de que una madre denunciara el intento de rapto de su hija en una de las cabinas de la línea verde del teleférico, el director de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, el coronel Sergio Bustillos, informó este miércoles que investigadores de la Policía revisaron los videos de seguridad e identificaron a dos sospechosos.

El jefe policial pidió a la víctima apersonarse a la FELCC para oficializar la denuncia y continuar con las investigaciones. Se presume que el caso ocurrió el lunes 27 de mayo.

“Son imágenes y necesitamos contar con la declaración. Por eso, de forma cortés, le pedimos que pueda apersonarse para que nos brinde mayor información. Estamos trabajando en ello. Es de vital importancia la declaración de esa persona”, declaró Bustillos al portal Urgentebo.

“En las imágenes se observa a un hombre y una mujer de pollera”, subrayó. Explicó la Policía no puede obtener una copia de las imágenes, porque no hay una denuncia y un requerimiento fiscal.

¿Qué se ven en las imágenes?

Según el director de la FELCC La Paz, se observa en el video a una persona de sexo masculino y femenino. Ellos abordaron el Teleférico en Ciudad Satélite (El Alto) y en la Curva Olguín hicieron el trasbordo para dirigirse a Irpavi, zona Sur de La Paz.

Es la madre que junto a su hija abordan la cabina, porque el hombre y la mujer de pollera ya estaban sentados, precisó Bustillos.

“La señora ingresó. No sabemos lo que pasó en la cabina. Lo que sí se ve es que cuando la señora llega a Irpavi, se acerca al seguridad del teleférico que la escolta hasta la parada y la embarca en un taxi”, argumentó.

En el video, se ve también a la mujer de pollera ingresar al baño. “Por eso, necesitamos contar con la denuncia, porque no hay contacto físico, no hubo agresión, no hubo nada”, añadió Sergio Bustillos.

El martes, circuló por las redes sociales un audio donde se escucha contar lo ocurrido.

Urgentebo.com / La Paz