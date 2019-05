Policía solo trasladará a excapitan Moreira, desconocen porqué Medina no irá a audiencia…

Policía solo trasladará a Ex Capitan Moreira, desconocen porqué Medina no irá a audiencia en Santa Cruz

El director de Régimen Penitenciario de Bolivia informó, que ya fueron notificados con la orden judicial cruceña, pero la misma solo establece el traslado del ex capitán de policía Fernando Moreira para la audiencia de cesación a la detención del próximo 3 de junio y no así del ex Cnl. Gonzalo Medina y se desconocen las razones. Sobre la salud del ex jefe de la Felcc se desmintió que esté postrado en una colchoneta y muy delicado de salud, él tiene problemas de hipertensión que está siendo controlado y duerme en un catre, el oxígeno está ahí por prevención.

Fuente: Detrás de la Verdad

