Renuncia abogado defensor de Medina; dice que el excoronel está muy delicado de salud y recibe maltrato

El excoronel Gonzalo Medina está postrado en un colchón tendido en el piso y es asistido por un tanque de oxígeno, reveló el que ahora es su exabogado Abraham Quiroga. El jurista le comunicó el miércoles al exjefe policial implicado en el caso de Pedro Montenegro que se aleja de su defensa porque las autoridades no prestan atención a su “delicado” estado de salud y no quiere hacerse responsable de ello.

“Me estoy haciendo a un lado de la defensas del coronel Medina porque no me quiero prestar o que me procesen como defensa técnica tomando en cuenta que su salud está muy mal, está muy deprimente”, informó Quiroga en una entrevista en la red Unitel en la que además apuntó que desde ahora asumirá solo la defensa del excapitán Fernando Moreira procesado en el mismo caso.

Medina y Moreira están detenidos de manera preventiva en el penal de San Pedro tras ser trasladados desde Santa Cruz, donde reside el caso, pese a los reclamos de su defensa.

Quiroga contó que Medina padece una arritmia cardiaca y que en su última visita, en la cárcel de San Pedro, vio que “se encuentra en una colchoneta, en el piso y asistido por un tanque de oxígeno”. Apuntó a las autoridades por no permitir una interconsulta médica y prohibirle las visitas.

Aseguró que Moreira “se la está dando de enfermero y paramédico” para atender al que fuera su superior.

“Se encuentra recluido a su suerte y es una pena cómo le dan tratos inhumanos (…) es responsabilidad de las autoridades carcelarias y de la señora juez al haber ordenado un traslado injustificado”, reclamó Quiroga.

El abogado insistió en que el motivo de su decisión de dejar la defensa de Medina es su precario estado de salud, por ello ha tramitado solo para Moreira el traslado a la audiencia del lunes 3 de junio donde se revisará la detención preventiva de ambos expolicías.

A su juicio, el solo hecho de trasladar al excoronel y exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) hasta El Alto para que tome el vuelo que lo lleve a Santa Cruz puede ocasionar «una desgracia”. “En estas condiciones no se lo va poder trasladar a Santa Cruz al coronel Medina”, dijo.

Ambos sindicados tenían programada su audiencia en la capital cruceña para el lunes 27 de mayo, pero no se concretó por un problema en los pasajes.

El que fuera el gobernador de la cárcel de San Pedro, de La Paz, coronel Jorge Valda, indicó que se suspendió el traslado porque “no se ha efectivizado los pasajes en avión”.

Esa postura fue rechazada por Quiroga, quien denunció que el miércoles tomó contacto con el nuevo gobernador de San Pedro para confirmar el viaje de su defendido y se enteró de que solo harán el cambio de fecha de los pasajes.

“Ha sido mentiroso al decir que no había pasajes, ayer hemos hablado con el nuevo gobernador y ha dicho que vamos a hacer el cambio del boleto porque los boletos ya estaban”, reclamó. El jurista advirtió que de no concretarse el viaje de Moreira hará una queja por incumplimiento de deberes. (30/05/2019)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz