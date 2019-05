Revilla declara en la Fiscalía y considera que debe retirarse la denuncia por caso Alpacoma

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, acudió este miércoles a la Fiscalía de El Alto para declarar en la denuncia presentada en su contra por su colega de Achocalla, Dámaso Ninaja, debido al colapso de una celda del relleno sanitario de Alpacoma. Dijo que debiera retirarse la denuncia porque es una auditoría ambiental la que establecerá causas y eventuales responsabilidades de lo ocurrido en enero.

“En enero de este año se ha suscrito un acuerdo con el alcalde de Achocalla para llevar adelante una auditoría ambiental para establecer justamente cuáles son las causas, los efectos y eventualmente algún tipo de responsabilidad (de lo ocurrido). Así que tal como se lo he manifestado al fiscal me parece que la denuncia no corresponde y no debería tener ningún tratamiento”, sostuvo.

El fiscal Rudy Terrazas informó que Revilla explicó que la Alcaldía cumplió con todo los procedimientos de fiscalización a la firma Tersa, responsable del relleno sanitario.

En enero colapsó una celda del relleno sanitario de Alpacoma y derramó basura y lixiviados en un área de 10 hectáreas. Pobladores de Achocalla fueron los afectados por lo sucedido y exigieron el cierre del relleno.

Ambos alcaldes acordaron el cierre para junio, luego de una ampliación del plazo. Hasta entonces se debe encontrar un nuevo lugar para el relleno sanitario.

Revilla explicó que Ninaja presentó una denuncia acusándolo “de manera personal” por lo ocurrido en enero en Alpacoma y “por causar daños a la población”.

“A mí me parece que el alcalde de Achocalla está de alguna forma incumpliendo el acuerdo porque hemos quedado delante el propio presidente Evo Morales que se tiene que hacer una auditoría, y si ahora resulta que no se considera la auditoría ni se van a considerar los resultados de esa auditoría en el transcurso de los siguientes meses, me parece que hay un interés, una intensión de incumplir ese acuerdo que se firmó en enero”, sostuvo.

La denuncia de Ninaja ante el Ministerio Público establece que el deslizamiento en Alpacoma fue a causa de la omisión en el control a los responsables de la empresa Tersa S.A, que administra ese depósito. También se observa la falta de competencia de la Alcaldía de La Paz en el seguimiento, supervisión, fiscalización y control.

“Me parece que amerita que se retire la denuncia (…) no se puede tratar de establecer responsabilidades, menos en el alcalde de La Paz sin una previa ejecución de la auditoría”, explicó. (22/05/2019)

La Razón Digital / Paola Chavez / La Paz